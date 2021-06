Realme Narzo 30 5G – O que destaca este smartphone da concorrência?

Realme Narzo 30 5G surge no mercado como uma proposta de enquadrada no segmento de gama média a um preço abaixo dos 200 €. Este smartphone tem pormenores que o destacam da concorrência e é sobre alguns deles que aqui vamos falar.

Por exemplo, para otimização de recursos, inclui tecnologia DRE que é capaz de utilizar parte da memória interna como memória RAM.

#1 – Otimização de recursos e tecnologia DRE

O Realme Narzo 30 5G vem equipado com um processador MediaTek Dimensity 700. Com arquitetura de 7 nm, é muito equilibrado a todos os níveis e já com provas dadas. Além deste Narzo, o SoC está também integrado em smartphones como o Poco M3 Pro, Samsung A22, Xiaomi Redmi Note 10, entre outros. Tem 128 GB de armazenamento interno e 4 GB de RAM.

Para otimizar recursos, oferece a tecnologia DRE, que é capaz de utilizar parte da memória interna como memória RAM. É essencialmente útil para manter em memória informação acedida menos esporadicamente, mas que melhora o desempenho se estiver pré-carregada em memória, mesmo que seja em memória mais lenta. Para este recurso, são utilizados até 3 GB, ficando assim com 4 GB de RAM + 1~3 GB.

#2 – As câmaras

Quanto às câmaras, não é por ser um smartphone económico que não tem um conjunto digno. Tem assim um módulo de 3 câmaras traseiras: 48 MP (f/1.8) para a câmara principal, 2 MP (f/2.4) para a câmara retrato e 2 MP (f/2.4) para a câmara macro. É dado especial cuidado às fotos noturnas, com modos Super night view e Night filter.

Já a câmara frontal, apresenta.se com 16 MP e captura inteligente, com tecnologia de embelezamento.

#3 – Jack de áudio além da porta USB Tipo-C

Para quem não dispensa a qualidade de auscultadores sem fios para ouvir música a retirada do jack de 3,5mm de alguns smartphones acaba por se revelar um problema para os momentos em que é necessário meter o smartphone à carga.

Por isso, há muitas marcas que continua a querer oferecer esta ligação e o Realme Narzo 30 5G é um deles.

#4 – Construção e Design

O smartphone apresenta-se com um design ultra fino, de apenas 8,5mm e pesa apenas 185g, garantindo uma utilização confortável.

Além disso, tem uma construção robusta e um desing inspirado nas corridas de carros e em toda a velocidade. Tem duas cores exclusivas: Racing Blue e o Racing Silver.

Tem sensor de impressões digitais, acessível na lateral direita. Por fim, permite utilizar armazenamento externo recorrendo a um cartão microSD, simultaneamente com 2 cartões nano-SIM.

#5 – O ecrã

O ecrã é de tecnologia IPS, com uma diagonal de 6,5″ e resolução de 1080 x 2400 píxeis, sobreposto por um painel tátil de 180 Hz, muito interessante para que o tempo de ação/reação do smartphone seja o melhor possível.

A marca associa o Realme Narzo 30 5G ao mundo gaming, sendo que além da vertente 5G, o ecrã com taxa de atualização de 90 Hz.

#6 – E ainda…

Traz o sistema operativo realme UI 2.0, baseado no Android 11, concebido para oferecer uma experiência melhorada, mas fiel ao Android original.

Na conectividade sem fios, e tal como o nome indica, permite ligação a redes 5G, tem Wi-Fi com norma 802.11ac e Bluetooth 5.1. A interface USB é Tipo-C.

O smartphone Realme Narzo 30 5G está disponível nas cores azul e prateado, em promoção de lançamento por cerca de 162 €.

