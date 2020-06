Questão: 46% já comprou algum produto falsificado

Quando os produtos são aliciantes e cativam a atenção dos consumidores, é natural surgirem cópias mais baratas que podem por vezes enganar mesmo os mais perspicazes.

Na nossa última questão semanal perguntámos aos nossos leitores se já haviam comprado algum produto falsificado, tendo ou não conhecimento desse facto. Vamos conhecer os resultados.

Já comprou algum produto falsificado, tendo ou não conhecimento?

Finalizada a questão da passada semana, segue agora a divulgação de todos os resultados.

Recebemos no total 1.631 votos e os resultados dividem-se. No entanto, a maioria, ligeiramente com mais votações, num total de 54% diz que nunca comprou um produto falsificado (877 votos).

Mas, por outros lado, uma percentagem significativa de 46% dos leitores afirma que já comprou algum produto falsificado, tendo ou não conhecimento desse facto (754 votos).

Resultados em gráfico

Mesmo que atualmente os produtos estejam a preços mais acessíveis, oferecendo características com muita qualidade, continuam a haver diversas cópias sobretudo de equipamentos tecnológicos de marcas populares.

Equipamentos recentes e/ou com preços acima do que a maioria pode suportar, como por exemplo smartphones topos de gama, promovem a criação de clones falsificados. Muitas vezes as pessoas adquirem estas cópias para aparentar ter um produto caro, mas também há situações em que o utilizador é enganado e levado a adquirir um produto, pensando que é o original.

É importante o consumidor estar atento, verificar todas as características, seja de hardware e software,e informar-se com quem entende do assunto. Na grande parte das vezes os produtos falsificados estão à venda em lojas online de compra rápida.

Mas se não respondeu a esta questão, diga-nos agora se já comprou algum produto falsificado, tendo ou não conhecimento.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Fez root ao seu Android? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.