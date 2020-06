Tesla Cybertruck modificada torna-se num incrível veículo lunar… será?

Tudo é possível, da cabeça de Elon Musk o impossível é o próximo desafio. Se aos 11 anos a imaginação levou-o a ganhar dinheiro com um jogo, aos 48 anos a audácia ajudou a colocar dois astronautas no Espaço. Assim, e com os olhos postos em Marte, não se sabe qual será a sua próxima extravagância. Aliás, por falar em coisas estranhas, que tal uma Cybertruck modificada num incrível veículo lunar?

A ideia não é de Musk, mas confessemos que lhe cai como uma luva. Esta futurista Pick-Up Tesla poderia um dia vasculhar o solo da Lua!

Tesla Cybertruck transformada em veículo lunar

Um designer transformou a Tesla Cybertruck num rover lunar e a ideia parece incrível. Contudo, será que este surto de criatividade um dia poderá tornar-se realidade?

Conforme temos visto, quer a Tesla, quer a SpaceX, estão tentacularmente a chegar a mais lados. Como tal, aproveitando as sinergias, as duas empresas de Elon Musk partilham agora mais funcionários, mais ferramentas, mais criações, e a SpaceX está a comprar milhões de dólares em peças de carros da Tesla.

A SpaceX já adquire motores à Tesla para a sua nave espacial. Como tal, será exagero pensar que as empresas construam um veículo espacial juntos?

O designer Charlie Automotive decidiu visualizar esta ideia. O artista produziu renderizações muito interessantes de uma Pick-Up Tesla Cybertruck modificada como um veículo rover lunar (via Instagram):

Não seria o primeiro elétrico na Lua

Quando falamos de veículos elétricos na Lua, nunca podemos esquecer que a história da Tesla é embrionária, face ao veículo “Rover Lunar” na missão Apollo 15. Esse sim o primeiro carro elétrico a marcar o solo lunar.

O veículo foi pela primeira vez utilizado na missão Apollo 15, que foi o quarto pouso da missão Apollo na Lua. O veículo explorou regiões distantes cerca de 5 km do local de alunagem. Posteriormente, o veículo também foi usado nas missões Apollo 16 e Apollo 17. Todos os protótipos levados à Lua foram lá deixados, ao final de cada missão.

Então, tal como vimos, estes veículos elétricos têm uma longa história de viagens espaciais, pois os motores de combustão são projetados para funcionar na nossa atmosfera, enquanto os motores elétricos podem gerar força motriz numa variedade muito maior de ambientes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CHARLIE AUTOMOTIVE (@charlieautomotive) a 3 de Jun, 2020 às 9:32 PDT

Se o Cybertruck apresentado no final do ano passado já parece saído de um filme de ficção cientifica, este ainda acrescenta mais loucura. Aliás, quem criou uma pick-up com vidro à prova de bala e corpo de aço exoesqueleto ultra-duro… só pode estar com a cabeça na Lua.

Eventualmente pode parecer loucura, mas Musk já colocou um Tesla no espaço, há dois anos, e Musk falou sobre a Tesla e a SpaceX a trabalhar juntas num veículo conhecido como o ‘Cyborg Dragon Tesla’, portanto, não faltam indícios do que este visionário ainda quer fazer.

