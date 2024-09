Projetor ETOE Seal Pro: qualidade de cinema em casa

Os projetores têm ganho popularidade entre os entusiastas da tecnologia e do entretenimento. Tradicionalmente utilizados em contextos profissionais, estes dispositivos evoluíram para se tornarem uma opção para consumo de conteúdos multimédia, como filmes, séries e jogos. O ETOE Seal Pro é um bom exemplo e convidamo-lo a conhecê-lo.

Hoje, a tecnologia de projetores atingiu níveis de qualidade e praticidade notáveis, oferecendo uma excelente alternativa às televisões de grande ecrã. Entre as vantagens dos projetores destacam-se a maior portabilidade, a capacidade de projetar imagens de grandes dimensões e, em alguns casos, um preço mais acessível para tamanhos de ecrã superiores a 100 polegadas. Neste contexto, surge o ETOE Seal Pro, um projetor que promete combinar a qualidade de imagem, som e funcionalidades inteligentes com um design elegante e prático.

Características principais do ETOE Seal Pro

O projetor ETOE Seal Pro destaca-se como uma solução completa para quem deseja uma experiência audiovisual de alta qualidade. Combinando uma série de tecnologias inovadoras, este projetor consegue oferecer uma experiência de cinema em casa incomparável.

Certificações Netflix, Google TV e Dolby Audio

Este projetor tem como ponto forte a sua certificação oficial para Netflix, Google TV e Dolby Digital. Isto significa que o projetor não só vem pré-instalado com a aplicação Netflix, como também garante um desempenho otimizado e suporte contínuo para esta plataforma. Além disso, a integração com Google TV permite ao utilizador aceder a uma vasta gama de outras aplicações de streaming e conteúdos, sem a necessidade de dispositivos externos. A isso junta-se a qualidade do som, onde a certificação pela Dolby Audio leva a que seja oferecida uma experiência sonora rica e envolvente, complementando a qualidade da imagem.

Resolução nativa de 1080P

A resolução nativa de 1080P garante uma excelente nitidez e clareza de imagem, ideal para quem procura uma experiência visual imersiva. Ao contrário de muitos projetores no mercado que apenas suportam 1080P de forma interpolada, o ETOE Seal Pro entrega esta resolução de forma nativa, proporcionando uma experiência mais detalhada e realista, seja em filmes, séries ou videojogos.

A potência luminosa do ETOE Seal Pro é também uma das suas maiores qualidades. Com 1000 ANSI lumens, este projetor é capaz de produzir uma imagem brilhante e vívida, mesmo em ambientes com luz ambiente moderada. Embora o desempenho ideal seja em condições de pouca luz, até porque não há pretos sem escuridão, a sua elevada luminosidade permite uma visibilidade aceitável durante o dia.

Chromecast Integrado

Para além da compatibilidade com Google TV, o projetor vem equipado com Chromecast integrado. Isto facilita a transmissão sem fios de conteúdos diretamente de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, para o projetor. Seja para reproduzir vídeos, música ou até espelhar o ecrã do seu telemóvel, esta funcionalidade acrescenta uma camada extra de conveniência.

Colunas de 2*10W

Complementando o sistema de áudio, o ETOE Seal Pro inclui duas colunas de 10W cada. Esta configuração oferece um som claro e poderoso, suficiente para encher uma sala de estar de tamanho médio a grande, sem a necessidade de sistemas de som externos. Para quem procura uma solução simples e eficiente, o sistema de som embutido cumpre perfeitamente.

Focagem Automática e Correção Keystone

O auto focus e a correção Keystone são funcionalidades que facilitam muito o uso diário do projetor. A focagem automática ajusta instantaneamente a nitidez da imagem, garantindo que esta esteja sempre no ponto ideal. Já a correção Keystone corrige automaticamente a distorção trapezoidal da imagem, muito comum quando o projetor não está posicionado diretamente em frente ao ecrã, assegurando uma projeção perfeitamente alinhada.

Preço e disponibilidade

O projetor ETOE Seal Pro surge como uma excelente opção para quem procura um projetor versátil, potente e fácil de usar, e está disponível por apenas 329 € (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNETOESP. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e não sujeita a taxas adicionais.

ETOE Seal Pro