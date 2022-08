Procura um smartphone com preços entre os 100 e os 200 €? Conheça estes WIKO

A WIKO é uma fabricante de smartphones francesa que está no mercado desde 2011, da qual já testámos vários dispositivos. A empresa cria produtos especialmente a pensar nos mais jovens e nas suas necessidades, com dispositivos relativamente acessíveis.

Os modelos WIKO T10 e WIKO T50 são duas opções disponíveis entre os 100 e os 200 €. Além disso, mostramos-lhe também os WIKO Buds 10.

WIKO T10

O WIKO T10 tem ecrã IPS de 6,5" com resolução HD+. Este ecrã tem um recorte em lágrima que alberga a câmara frontal de 5 MP. Na traseira, a outra câmara é de 13 MP, com resolução de gravação de vídeo de 1080p.

O modelo T10 é o mais acessível e oferece Android 11 (edição Go), com um processador Helio A22, 2GB de RAM e 64 GB de armazenamento.

A bateria tem uma enorme capacidade de 5000 mAh, tem Wi-Fi 802.11 b/g/n, rádio FM, jack de 3,5mm e Bluetooth 5.0.

O smartphone WIKO T10 está disponível nas cores verde (Emerald Green) e preto (Midnight Black) por cerca de 108€ (IVA incluído), utilizando o cupão de loja disponível na página do produto e ainda um desconto adicional com o código VUELTA10. As primeiras 300 compras recebem uma capa protetora de oferta.

WIKO T50

O WIKO T50 é um modelo com ecrã de 6,6" IPS, com resolução FullHD+ e com dimensões de 160,7 x 73,3 x 8,4 mm, com 179g.

Está equipado com um processador Helio G85, tem uma versão de 4 GB e outra de 6 GB de RAM, com 128 GB de armazenamento interno. O Android está na versão 11.

Relativamente às câmaras, tem uma principal de 64 MP, uma ultra grande angular de 8 MP e ainda uma de MP. Finalmente, a câmara frontal é de 16 MP e ambas gravam vídeo a 1080p @ 30 fps.

De notar ainda que tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, jack de áudio de 3,5mm e sensor de impressões digitais na lateral. A bateria tem capacidade de 4000 mAh e carrega a 40W.

O smartphone WIKO T50 está disponível nas cores verde (Aqua Green) e preto (Midnight Black) por cerca de 200€ (IVA incluído), utilizando o cupão de loja disponível na página do produto e ainda um desconto adicional com o código VUELTA25. As primeiras 100 compras recebem uns earbuds TWS de oferta.

Earbuds Buds 10

Os WIKO Buds 10 são uns earbuds com o formato semelhante aos AirPods da Apple, têm Bluetooth 5.2 e tecnologia TWS. O driver é de 12mm e a fabricante indica que tem cancelamento de ruído para chamadas.

A autonomia pode ir até às 30 horas, com o auxílio da caixa de carregamento, sendo que cada auscultador tem autonomia para até 6 horas. Têm ainda certificado IPX4 o que garante que suporta suor e alguns pingos de água.

Os earbuds WIKO Buds 10 estão disponíveis na cor branca por cerca de 26,90€ (IVA incluído), utilizando desconto de loja disponível na página do produto.

