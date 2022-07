Procura um novo smartphone? Temos sugestões a diferentes preços

O orçamento para comprar um smartphone varia muito com a disponibilidade financeira de cada consumidor, mas também com as suas exigências e necessidades. A faixa de preços entre os 200 € e os 500 € é uma das mais procuradas e hoje trazemos sugestões... até mais acessíveis.

Conheça as propostas.

Smartphone Xiaomi 12X

O Xiaomi 12X foi lançado em março em Portugal e é uma proposta de gama média alta. Vem equipado com Snapdragon 870 5G e GPU Adreno 650, estando disponível nas opções com 8 ou 12 GB de RAM.

O seu ecrã é de 6,28" com resolução 1080 x 2400 píxeis, com tecnologia AMOLED e taxa de atualização de 120 Hz e Dolby Vision. Tem ainda vidro com proteção Corning Gorilla Glass Victus.

O conjunto de câmaras traseiro tem uma grande angular de 50 MP, uma ultra grande angular de 13 MP e ainda uma câmara macro de 5 MP. Já a câmara frontal é de 32 MP. De referir que no máximo, com a câmara traseira, é possível gravar em 4K a 24 fps ou a 4K@60/30 fps.

Vem com bateria de 4500 mAh com carregamento rápido a 67W, tem NFC, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Destaca-se ainda ao sensor de impressões digitais no ecrã e os altifalantes em stereo.

O smartphone Xiaomi 12X está disponível por cerca de 490€ (IVA incluído), com o código Honey10.

POCO X4 GT 5G

O POCO X4 GT é uma opção ligeiramente mais acessível e que se destaca pelo processador da MediaTek, Dimensity 8100 de 5nm, que foi desenhado para proporcionar uma redução no consumo de energia além de um melhor desempenho em ambiente de jogos.

No Antutu, este SoC tem uma pontuação média de 908543 pontos. Neste caso existem duas versões de 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. A inclusão da tecnologia LiquidCool Technology 2.0 de arrefecimento a vapor, traz ao smartphone ainda uma melhor gestão da temperatura, para que não sofra de perdas de desempenho com o aquecimento excessivo.

O ecrã de 6,6" tem uma taxa de atualização automática que pode ir até aos 144Hz, adaptável em 7 estágios. Assim, poderá oferecer uma maior duração da bateria, mas, essencialmente, uma experiência de utilização elevada, com o ecrã adaptado ao conteúdo. Tem, além disso, uma taxa de resposta ao toque de 270Hz.

Relativamente às câmaras, a frontal é de 16MP com uma abertura f/2.45. Esta câmara que surge numa perfuração do ecrã permite captar fotografia e vídeo com os modos mais populares. Na traseira existem mais três câmaras. A grande angular é de 64 MP com abertura f/1.89. A ultra grande angular é de 8 MP com abertura f/2.2. Já a terceira câmara é uma macro de 2 MP. O smartphone é capaz de gravar a uma qualidade máxima de 4K@30fps.

A bateria apresenta-se com uma capacidade maior do que o modelo anterior, sendo que tem 5080mAh, o que será suficiente para 2 dias de utilização. Também esta carrega a 67W, sendo que, dos 0 % ao 100 % deverá precisar apenas de 46 minutos.

O smartphone POCO X4 GT 5G tem um preço de cerca de 280€ (IVA incluído), um grande desconto que pode ser obtido utilizando o código HEKKAX4GT0711.

POCO X4 Pro 5G

Da mesma família, mas lançado uns meses antes, sugerimos o POCO X4 Pro 5G que se apresenta com um grande ecrã de 6,67" AMOLED DotDisplay com taxa de atualização máxima de 120Hz. É, aliás, a primeira vez que a POCO utiliza AMOLED para a série X. A taxa de amostragem de toque de 360Hz, significa que o smartphone responde a cada movimento num instante.

O ecrã AMOLED com resolução 2400 x 1080 FHD+ pode ajustar automaticamente a sua luminosidade para corresponder ao seu ambiente. Além disso, com uma certificação SGS Eye Care, o ecrã do POCO X4 Pro 5G é mais leve para aos olhos dos seus utilizadores durante longas sessões de jogo.

O POCO X4 Pro 5G tem um sensor de 108MP na câmara principal com 1/1,52", tem uma lente ultra grande angular de 8MP e uma câmara macro de 2MP na parte de trás, com um sensor de 16MP na parte da frente. Tem opção de selfie panorâmica, oferece slow motion, dual-video, vídeo com time-lapse, super macro, filtros de filme e caleidoscópio.

Este smartphone conta com um processador Snapdragon 695 5G construído com tecnologia de produção de 6nm, e tem uma GPU Adreno 619. Além de 8GB de RAM, o POCO X4 Pro 5G oferece 3 GB adicionais transformados dos 256 GB de ROM graças à Tecnologia de Expansão Dinâmica da RAM, tornando-o ideal para jogos mobile sem atraso e proporcionando uma experiência de utilizador suave e pronta para 5G.

Tem bateria de 5.000mAh que, segundo indicação da marca, garante 15 horas de reprodução de vídeo, 25 horas de leitura, 191 horas de música reproduzida. Suporta carregamento rápido a 67W, ou seja, carrega 70% em apenas 22 minutos e fica carregado na totalidade em cerca de 45 minutos.

O POCO X4 Pro 5G vem com colunas duplas para um som estéreo alto e claro, e um motor linear do eixo Z para vibrações mais fortes com um feedback mais nítido e preciso durante o jogo. Finalmente, vem com MIUI 13, com novas características e melhorias de desempenho para otimizar a experiência do utilizador.

O smartphone POCO X4 Pro 5G tem um preço de cerca de 250€, com o código de desconto Hekka29-10.

Ulefone Power Armor 14

A última proposta é mais acessível e é dedicada aos utilizadores que necessitam de um smartphone mais robusto em termos físicos. Para quem tem trabalhos mais sujos, propícios a acidentes, junto a água ou longe de uma fonte de energia para carregar com maior frequência, o Ulefone Power Armor 14 pode ser uma solução.

O smartphone tem uma enorme bateria de 10000 mAh o que deverá ser suficiente para 3 a 5 dias de autonomia, o que será útil não só para ambientes de trabalho mais inóspitos, mas também para quem vai aproveitar a temporada de verão para acampar ou fazer grandes caminhadas. O carregamento será feito a 18W, no máximo.

Tem um soc mais modesto, um Helio G35, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, vindo equipado com Android 11.

O seu ecrã é de 6,52", tem câmara principal de 20MP mais uma câmara traseira macro de 2 MP, além de um terceiro sensor de profundidade. A câmara frontal é de 16 MP.

Também esta opção tem NFC, rádio FM, sistema de navegação completo, sensor de impressões digitais na lateral e, sendo robusto, conta com as certificações IP68 e IP69K.

O rugged phone Ulefone Power Armor 14 custa cerca de 140€, com o código de desconto Proclear.

