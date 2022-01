Power Stations Bluetti AC200MAX e AC300 chegam à Europa

As Power Stations são baterias que garantem o carregamento de inúmeros equipamentos, com elevada potência, mas, neste caso, são compactas sem perder a elevada capacidade.

Os modelos Bluetti AC200MAX e AC300 são verdadeiras centrais elétricas de serviço pesado e estão agora mais potentes e ainda mais adaptáveis às diferentes ações.

A power station Bluetti AC200 foi lançada ao público em julho de 2020. Depois de arrecadar 6,7 milhões de dólares na plataforma de crowdfunding Indiegogo e vender dezenas de milhares de unidades no ano passado, a Bluetti continuou a trabalhar para fazer grandes melhorias nas suas baterias e ouvir os seus clientes, que se revelam satisfeitos com o produto.

Quase meio ano depois do lançamento nos Estados Unidos da América, eis que a Bluetti está a trazer para a Europa os novos modelos Bluetti AC200MAX e AC300 e ainda os módulos de bateria expansíveis B230 e B300.

Models AC300 AC200 MAX B300 (Battery Pack) B230 (Battery Pack) Battery Capacity / 2048Wh 3072Wh 2048Wh Battery Chemistry / Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Continuous Output 3000W 2200W Various DC outlets Various DC outlets Scalability Expandable w/ up to 4* B300’s Expandable w/ up to 2* B230’s or 2* B300’s / / Max. Solar Input 2400W 900W 200W each / Max. AC Input Rate 3000W 500W 500W 500W Max. Total Input Capability 5400W 1400W 700W 500W Garantia 4 anos 2 anos 4 anos 2 anos Tempo de entrega ~2 semanas ~2 semanas ~2 semanas ~2 semanas

Bluetti AC300

A Bluetti AC300 pode ser conjugado com o módulo de bateria extensível B300. Na verdade, o módulo principal da AC300 não tem uma bateria integrada, podendo esta ser ajustada às necessidades do utilizador, com os módulos B300. Esta opção permite que a Bluetti AC300 seja mais leve e fácil de transportar, mas também permite uma maior facilidade na troca de baterias no futuro.

Esta power station 100% modular pode então levar até 4 módulos de bateiria B300, totalizando 12.288 Wh. O AC300 usa células LFP topo de gama que possuem mais de 3500 ciclos de vida, levando até 80% da capacidade original, o que significa cerca de 10 anos de vida útil.

Para controlar toda a tecnologia associada à Bluetti AC300, existe uma app que se liga ao smartphone via Blutooth e Wi-Fi.

Bluetti AC200MAX

Apesar de parecer semelhante ao modelo AC200P, foram feitas várias mudanças e melhorias que tornam o Bluetti AC200MAX um gerador solar atraente por si só. A power station AC200MAX é, na verdade, a primeira estação de energia solar modular da Bluetti.

O dispositivo tem opções de carregamento solar e AC mais rápidas. Para carregamento solar, possui uma opção de entrada de 900W (10-145V), enquanto, para carregamento AC, tem uma entrada de carregamento de 500W. É possível recarregar ainda o AC200MAX de várias outras fontes, incluindo uma estação de EV, um telhado solar, turbinas eólicas, gerador de gás comum e baterias de chumbo-ácido de 12V/24V.

Também este modelo pode ser gerido via app, disponível para Android e iOS.

Preço e disponibilidade

Os modelos aqui anunciados estão disponíveis na Amazon e também no site da Bluetti, sendo que o modelo AC200MAX começa a ser vendido a partir de 1809 €, este preço poderá aumentar com o tipo de pacote escolhido. O modelo Bluetti AC300 começa nos 1999 €, mas poderá ascender aos 3699 € com outros módulos de bateria adicionados ao pack de compra.

De notar que estes preços estão em campanha promocional de lançamento.

Bluetti