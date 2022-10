Pixel é o 1º teclado numérico mecânico compatível com peças LEGO

Existem muitos modelos de teclados disponíveis no mercado, cada um construído de forma a responder às necessidades e gostos dos vários tipos de utilizadores do planeta.

Mas há também agora o primeiro teclado numérico mecânico do mundo que é compatível com peças LEGO para todos os que são fanáticos pelo popular brinquedo. Vamos então conhecer melhor o Pixel.

Pixel: o teclado numérico mecânico para quem gosta de LEGO

Se é adepto das famosas peças LEGO, então só pode adorar o teclado de que vamos falar hoje. Trata-se do Pixel, da empresa MelGeek, e é o primeiro teclado numérico mecânico do mundo compatível com as peças LEGO. Este é um teclado personalizado destinado a quem procura diversidade, animação, muitas cores, um aspeto irreverente e ousado e, claro, lúdico e também dinâmico. Portanto, o Pixel é diferente de todos os equipamentos que estamos habituados a ver nas lojas de tecnologia, como rapidamente se pode comprovar pelas imagens.

O utilizador poderá substituir as peças facilmente, sem grandes manobras. Ou seja, sempre que não goste dos botões que vêm com o teclado, pode trocá-los ou até misturá-los até o produto ficar ao seu gosto. Ao todo são 5 opções de switch que pode explorar neste teclado.

Também é possível misturar vários tipos de peças LEGO de forma a ajustar a altura e a cor das teclas do Pixel.

Além disso, a parte de trás do equipamento pode ser personalizada através da colocação de peças LEGO adicionais.

Este teclado tem como dimensões 448 mm x 160 mm x 30,5 mm e pesa 1,2 kg. O Pixel tem compatibilidade com Bluetooth 5.2 e a ligação é feita através de um cabo USB.

Se ficou interessado neste teclado, então fica a saber que o mesmo está disponível através de uma campanha no Kickstarter e já é considerado um sucesso. O objetivo inicial era conseguir angariar 50.215 euros, mas, no momento em que é escrito este artigo, esse valor já se encontra em 389.658 euros, com a colaboração de 1.790 patrocinadores.

O preço base deste primeiro teclado numérico mecânico do mundo com LEGO é de 190 euros. E a empresa indica que este valor é cerca de 80 euros mais baixo do que o preço original.