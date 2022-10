Altice Portugal: Rede da Web Summit preparada para 150.000 dispositivos

Longe vão os tempos em que a rede Wi-Fi da Web Summit era notícia pelas piores razões. Hoje tudo é diferente e até um exemplo para outros eventos de grande escala.

De acordo com a Altice Portugal, este ano a rede Wi-Fi da Web Summit está preparada para suportar mais de 150.000 dispositivos.

Web Summit: De 1 a 4 de novembro em Lisboa

São uma vez mais números impressionantes. Depois do sucesso das anteriores edições, que apresentaram um desempenho irrepreensível das redes de comunicação do evento e valores históricos ao nível de tráfego, a Altice Portugal regressa, uma vez mais, à Web Summit enquanto parceiro tecnológico do evento, refere a tecnológica num comunicado enviado ao Pplware.

Na história da Web Summit em Lisboa, ficam os mais de 288 Terabytes de tráfego gerado e os mais de 51 mil dispositivos únicos ligados, por dia, registados ao longo das suas cinco edições (não contabiliza 2020 dado o formato online do evento). Valores que demonstram a qualidade e resiliência das infraestruturas da Altice Portugal, a experiência e o know how adquirido em grandes eventos nacionais, bem como o trabalho desenvolvido pela empresa na promoção da inovação e do talento nacional.

A Web Summit é a maior conferência da Europa em tecnologias, realizada anualmente desde 2009. A empresa foi fundada por Paddy Cosgrave, David Kelly e Daire Hickey. O tema da conferência é centrado na tecnologia da internet e os participantes vão desde as gigantes tecnológicas até às startups.

A sétima edição da Web Summit, contará com mais de 70.000 participantes, 2.630 startups e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores, arranca em Lisboa no dia 01 de novembro e termina em 04 de novembro.

Toda a informação sobre este certame tecnológico pode ser consultada na página oficial do evento aqui.

