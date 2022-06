Os smartphones robustos tendem a ter uma maior procura por parte de pessoas com trabalhos mais físicos e sujeitos a condições meteorológicas mais instáveis. Além da robustez, são também caracterizados pelas baterias de grande capacidade que permitem estar afastados de fontes de energia por dois ou três dias sem que a comunicação seja um problema.

O Oukitel WP19 eleva estas duas características a um outro patamar com uma poderosa bateria de 21 000 mAh que carrega a 33W.

Rugged Phone Oukitel WP19

Será no final de junho que a Oukitel irá colocar no mercado o seu novo rugged phone. O Oukitel WP19 será um smartphone robusto, ideal para trabalhos com maior risco físico ou para quem gosta de aventuras ao ar livre, passando nos mais populares testes de resistência, contanto, portanto, com os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

Sabe-se que terá um ecrã de 6,78", 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Sobre o processador, não existe ainda nenhuma indicação, mas virá com Android 12.

Outra das características já divulgadas é a composição das câmaras. A câmara principal tem 64 MP com sensor Samsung e uma abertura f/1.8. Tem ainda na traseira uma câmara macro de 2 MP e uma câmara de visão notura da Sony de 20 MP.

A câmara de visão noturna permitirá captar fotos no escuro sem ruído e grande detalhe, mesmo em ambientes de breu total.

Uma poderosa bateria

Além do módulo de câmaras na traseira com câmara de visão noturna, o smartphone ainda de destaca pela enorme bateria. Segundo a fabricante, o Oukitel WP19 terá uma bateria com capacidade de 21000 mAh.

Nos resultados disponibilizados, é garantido que o smartphone atingirá as 36 horas de reprodução de vídeo, 123 horas de reprodução de música, 122 horas de chamadas e 2252h de standby. Além dessa informação, é ainda avançado que o smartphone com 3 horas conseguirá carregar 80% da bateria, graças ao carregamento rápido de 33W.

Mais informações deverão entretanto surgir até ao lançamento do Oukitel WP19, como o preço e outros pormenores. Este rugged phone estará disponível para compra a partir do AliExpress em finais de junho.

Poderá ainda participar no passatempo, disponível na página do produto, onde serão sorteados 2 smartphones Oukitel WP19, 5 smartwatches e 30 earbuds TWS. Para participar, é só inscrever o email.

Oukitel WP19