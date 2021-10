Oukitel WP17 – um smartphone robusto mais elegante e com sensor de visão noturna

Os smartphones robustos não são peças de tecnologia propriamente elegantes. O seu objetivo de construção é outro. Contudo, os utilizadores são cada vez mais exigentes nesse ponto e as marcas vão-se adaptando. A Oukitel, no seu mais recente lançamento, criou um smartphone que, apesar de manter todas as exigências ao nível da resistência, conseguiu incorporar alguns pormenores que tornam o smartphone mais elegante.

O Oukitel WP17 tem, portanto, todos os certificados de resistência comuns, integra um sensor de visão noturna, tem uma enorme bateria e um ecrã com taxa de atualização de 90Hz. Mas há mais.

Oukitel WP17 - um smartphone robusto... mas mais elegante

O Oukitel WP17 assume-se como um smartphone resistente com os certificados típicos associados a este tipo de produtos, nomeadamente IP68, IP69K e MIL-STD-G810. Resiste, por exemplo, a água até 1,5 metros de profundidade durante 30 minutos, resiste a embates, a jatos de água e a grandes variações de temperatura.

O que distingue este modelo de outros no mercado é o seu design que tenta ser mais elegante que a generalidade dos produtos associados a este segmento. A capa traseira e o módulo de câmaras assemelham-se a um smartphone comum, mas depois as laterais trazem a robustez e segurança necessárias.

Vem equipado com um processador Helio G95, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão através de cartão microSD.

O ecrã tem resolução FullHD+ e conta com 6,78". Adicionalmente, seguindo a tendência de mercado, oferece uma taxa de atualização máxima de 90Hz.

O módulo de câmaras traseiro, inclui uma câmara principal de 64 MP capaz de gravar vídeo em 4K. Tem depois uma câmara macro de 2MP e um sensor de visão noturna infravermelho de 20MP com alcance de visão de 1 a 20 metros.

A enorme bateria garante mais de 2 dias de utilização normal, segundo indicação da marca. A capacidade é de 8300 mAh sendo que demora 4 horas a carregar, a 18W.

O sistema operativo que equipa este smartphone Oukitel WP17 é o Android 11, sem grandes alterações ao Android puro. De referir que o smartphone é dual-SIM LTE e tem NFC.

O Oukitel WP17 está disponível em pré-venda, com preço promocional a rondar os 173€, com envio à partir de armazém Europeu. A data de envio prevista é a 15 de novembro.

Oukitel WP17