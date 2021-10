5º Aniversário do PlayStation VR traz ofertas fantásticas

É verdade! O Playstation VR acaba de fazer o seu 5º aniversário e a Sony Playstation não poderia deixar passar o momento em branco.

De forma a celebrar o momento, a Sony preparou uma iniciativa que irá satisfazer quem usa este acessório de Realidade Virtual. Venham conhecê-la.

Parece que foi ontem, mas a realidade é que já passaram 5 anos desde que o Playstation VR foi disponibilizado. Este é daqueles momentos que nos fazem lembrar da eterna verdade que "o tempo voa" e ao longo destes 5 anos, muitos (e bons) foram os jogos lançados para este periférico da Sony Playstation.

Desta forma, o aniversário dos primeiros 5 anos de existência do Playstation VR vão receber atenção especial por parte da Sony que revelou uma iniciativa que vai deixar os seus possuidores, bastante entusiasmados.

A Sony revelou que, serão disponibilizados três jogos PS VR sem custos adicionais para os subscritores do PlayStation Plus a partir de novembro.

Encontram-se atualmente disponíveis mais de 500 jogos e experiências para o Playstation VR na PlayStation Store.

Segundo os números disponibilizados pela Sony, desde o seu lançamento, os títulos Playstation VR mais jogados a nível mundial foram Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrools V: Skyrim VR e Resident Evil 7 Biohazard.

Foi ainda revelado que, atualmente, encontram-se diversos títulos PlayStation VR em desenvolvimento, como por exemplo: Moss: Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places ou Zenith: The Last City.

Campanha “Jogos por menos de 20€”

Entretanto, a Sony Playstation anunciou também o regresso da Campanha “Jogos por menos de 20€”.

Sendo assim, até ao próximo dia 27 de outubro, os jogadores podem adquirir grandes jogos por menos de 20€. God of War Edição Digital Deluxe, Ratchet & Clank, Edição digital de UNCHARTED 4: O Fim de um Ladrão e Uncharted: O Legado Perdido são alguns dos jogos em destaque.

Eis a lista com os principais destaques:

God of War Edição Digital Deluxe: 17,99€

Ratchet & Clank: 9,99€

Edição digital de UNCHARTED 4: O Fim de um Ladrão: 9,99€

Uncharted: O Legado Perdido: 9,99€

7 Days to Die: 8,74€

AO Tennis 2: 13,74€

Assassin's Creed Origins: 13,99€

Castle Crashers Remastered: 10,19€

Days Gone: 19,99€

FOR HONOR STANDARD EDITIOn: 7,49€

For Honor Year 3 Pass: 8,99€

Middle-earth: Shadow of Mordor: 9,99€

MONOPOLY PLUS: 5,99€

Need for Speed Heat: 17,49€

South Park: A Fenda que Abunda Força: 17,99€

South Park: The Stick of Truth: 8,99€

Terraria – PlayStation 4 Edition: 9,49€

The Crew 2 Special Edition: 17,99€

The Witcher 3: Wild Hunt: 5,99€

Rainbow Six Siege - Deluxe Edition: 5,99€

UNO: 3,99€