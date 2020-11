Colocar uma câmara frontal escondida no vidro do ecrã frontal parece ser grande desafio das fabricantes de smartphones. A OPPO é uma das que está nessa corrida e já há cerca de um ano apresentou pela primeira vez um protótipo de um smartphone com tal característica.

Agora, há uma nova imagem a circular que pode ser um prenúncio de que algo vai ser lançado em breve.

Apesar de muitas tentativas e de muitos protótipos revelados, a verdade é que a tecnologia de ecrã que tende a esconder uma câmara ainda carece de muito desenvolvimento.

O principal entrave é, sem dúvida, a qualidade da fotografia. Se estivéssemos perante um smartphone de entrada de gama, a qualidade que se tem conseguido era muito boa. No entanto, estamos a falar numa tecnologia que se quer a equipar modelos de topo onde fraca qualidade fotográfica não é aceitável.

A ZTE foi, até agora, a única a arriscar lançar efetivamente um modelo assim no mercado, com o seu Axon 20 5G. Mas lá está, as opiniões relativamente à qualidade fotográfica não têm sido positivas.

Nova imagem coloca OPPO na corrida

A OPPO terá em mãos um protótipo de um smartphone com câmara escondida por baixo do ecrã e que poderá ser um dos lançamentos de 2021. Na imagem é visível um ecrã completamente livre de recortes e com margem muito reduzidas

A câmara frontal não é de todo visível, não sendo certa o seu posicionamento, contudo, com um ajuste de contraste da imagem original, parece que se vislumbra um círculo na zona central do ecrã.

Através desta foto pouco mais é percetível. No entanto, vale a pena recordar um pedido de patente divulgado há dois dias pelo LetsGoDigital, que poderá ser uma peça de ligação nesta informação.

Na patente, com as imagens anexadas, é visível uma traseira, com câmara em círculo, um formato que parece estar a ganhar agora popularidade. Inclusive, o OPPO Ace2 tem um módulo de câmaras assim.

Poderá este da imagem ser o OPPO Ace3? Teremos que aguardar por mais desenvolvimentos.