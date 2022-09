A OnePlus deverá apresentar o seu novo topo de gama apenas no primeiro trimestre de 2023, mas os rumores já começaram a circular. Além de algumas imagens que parecem revelar já o que esperar em termos de design do OnePlus 11 Pro, também já existem alguns pormenores ao nível do hardware... que não deixam de ser esperados.

Por exemplo, os primeiros rumores revelam um processador Snapdragon 8 Gen 2 e carregamento rápido a 100W.

As primeiras imagens do futuro OnePlus 11 Pro foram partilhadas há alguns dias pelo leaker OnLeaks e, agora, a mesma fonte, volta a partilhar mais informações com muitos pormenores em termos de especificações.

Em termos de design, as imagens partilhadas revelam uma evolução face ao design do modelo anterior. O OnePlus 11 Pro, ao contrário do 10 Pro, parece que vai ter um módulo de câmaras circular na traseira, mas vindo da lateral.

As especificações reveladas do OnePlus 11 Pro

O OnePlus 11 Pro será equipado com o SoC Snapdragon 8 Gen 2, que deve ser apresentado de forma oficial, em novembro no Snapdragon Summit da Qualcomm. O smartphone virá com o OxygenOS 13 baseado em Android 13 é expectável que tenha até 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, com o modelo básico com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O ecrã do smartphone terá tecnologia AMOLED e uma tamanho de 6,7" QuadHD+ e ainda taxa de atualização de 120Hz, com furo no canto superior esquerdo para uma câmara de selfies de 16 MP. A câmara do modelo 10 Pro tem 32 MP, mas isto não significa que estaremos perante uma redução de qualidade no resultado das imagens captadas.

A câmara principal terá 50MP, a ultrawide 48MP e a telefoto será de 32MP com zoom ótico de 2x. O sistema de câmaras também virá com afinação Hasselblad, tal como os modelos anteriores.

A bateria de 5000 mAh terá carregamento rápido com fio de 100W. Finalmente, o leak destaca ainda o típico botão deslizante para controlo dos alertas, um sensor de impressões digitais no ecrã e suporte Dolby Atmos. Terá porta USB Tipo-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e e suporte à rede 5G.

Para já não foram avançados preços. O aumento da inflação e os ajustes do próprio mercado, poderão fazer com que também os preços dos smartphones venham a sofrer aumentos significativos. A data de lançamento também ainda é uma incógnita. Há a possibilidade de ser lançado em dezembro, mas o mais provável é que tal aconteça só em 2023.