Mais novidades reveladas para FIFA 23

A EA Sports continua a debitar novidades sobre FIFA 23, que se encontra prestes a chegar.

A Banda Sonora oficial do jogo já é conhecida mas há mais ... venham ver.

Banda Sonora Oficial de FIFA 23

A Banda Sonora Oficial de FIFA 23 já foi revelada e apresenta mais de 100 músicas que prometem dar ritmo a todos os jogadores.

Reunindo vozes de todo o mundo o jogo vai apresentar vários músicos que tanto vão dos que apresentam já uma carreira bem vincada, como Bad Bunny e Yes Yeah Yeahs, por exemplo, até aqueles que ainda se encontram em fase ascendente, como Baby Tate, Ibeyi e Pheelz.

"A banda sonora deste ano demonstra a amplitude do amor do mundo pelo jogo, captando sons de todos os lados do globo", disse Raphaella Lima, Diretora Global de Marketing musical da EA. "Quisemos enfatizar a importância da nossa comunidade mundial de futebol através da música e estamos entusiasmados por associar-nos a este incrível grupo de artistas para fornecer as canções e hinos para o FIFA mais expansivo de sempre."

E para os fãs mais acérrimos de determinados músicos, existe a possibilidade de revelar esse mesmo gosto através de KITS DE TEAM ULTIMATE de FIFA projetados por artistas como Jack Harlow, Rosalia, Pheelz, Central Cee e muito mais. Esses kits personalizados foram concebidos para personificar a personalidade de cada artista, estarão disponíveis para desbloquear através de uma série de objetivos a partir de 27 de setembro.

A Banda Sonora do Menu recebe jogadores de FIFA 23 com 57 melodias frescas dos favoritos dos fãs, incluindo FKA Twigs, Flume, MILKBLOOD, Phoenix, Sampa The Great, ODESZA e muito mais. A lista de reprodução apresenta uma grande variedade de sons, desde a cantora pop angolana, PONGO, até ao artista argentino de hip hop, Trueno e não só.

Além disso, a banda sonora deste ano de VOLTA FOOTBALL capta a autêntica e arrojada sensação do futebol de rua com faixas de Nas, Denzel Curry, Quevedo, Remi Wolf e muito mais. A mistura cuidadosamente curada de hip hop, alternativa, dança eletrônica e música pop transporta os jogadores diretamente para o jogo de futebol de rua.

A banda sonora de FIFA 23 já está disponível para streaming no Spotify.

Ted Lasso E AFC Richmond em FIFA 23

A EA Sports e a Warner Bros. Interactive Entertainment anunciaram recentemente a chegada de AFC Richmond a FIFA 23, com os fãs capazes de assumir autenticamente o controlo do seu clube favorito em vários modos de jogo, incluindo Career Mode, Kickoff, Online Friendlies e Online Seasons.

Com isto, um leque de itens AFC Richmond, incluindo kits, tifos, itens manager e outros conteúdos também estarão disponíveis para desbloquear em FIFA Ultimate Team e Pro Clubs, quando aplicável.

Ted Lasso de Jason Sudeikis, estará disponível como um manager selecionado do AFC Richmond no Modo Carreira. Os jogadores também podem criar o seu próprio Manager ou selecionar um outro licenciado no mundo real para assumir o controlo do AFC Richmond, ou criar um Jogador e juntar-se ao esquadrão AFC Richmond numa liga à sua escolha.

"Tenho muita sorte, e estou profundamente agradecido, por ter tido muitos momentos especiais na minha carreira até agora, e considero esta experiência entre as melhores", disse Jason Sudeikis, vencedor do Emmy Award. "Como fãs de longa data da EA SPORTS FIFA, ter Ted Lasso e todo a equipa da AFC Richmond incorporados na versão mais recente do jogo é verdadeiramente um sonho tornado realidade para mim e para os restantes rapazes. O nosso elenco e a nossa equipa trabalham muito neste programa, e estamos lisonjeados por causar impacto em tanta gente. Estamos ansiosos para que os nossos fãs tenham a oportunidade de jogar com, jogar como, e até jogar contra as suas personagens favoritas do AFC Richmond."

"Num curto espaço de tempo e com experiência prévia limitada, Ted Lasso tornou-se um fenómeno cultural, trazendo a paixão do futebol e o poder de acreditar, à vida de milhões de fãs em todo o mundo", disse David Jackson, vice-presidente da Brand para a EA SPORTS FIFA. "Estamos emocionados por dar as boas-vindas ao Ted e ao AFC Richmond a FIFA 23."

Esta parceria entre a EA Sports e a Warner Bros é um claro exemplo da diversidade e abrangência cada vez maior que FIFA 23 apresenta, chegando a patamares cada vez mais altos e mais abrangentes.

Conteúdos relacionados em FUT e Pro Clubs estarão disponíveis através de objetivos, desafios e recompensas, projetados para serem alcançados por todos os jogadores a partir do lançamento. Isto inclui itens de Ted Lasso e treinador Beard, kits AFC Richmond e outros itens do clube FUT e do estádio, incluindo emblemas, bandeiras e muito mais, além de Nelson Road Stadium ser incluído em Clubes Profissionais.

"É tão fixe estar no FIFA. Não sei se isto vai ajudar a dissipar os rumores do CGI, mas f**** vale totalmente a pena", disse Brett Goldstein, vencedor do Emmy Award, que interpreta o jogador da AFC Richmond, Roy Kent. "Estou ansioso por vencer o meu sobrinho num jogo comigo como Roy Kent e ele como Jamie Tartt. Vai ficar furioso."

FIFA 23 acelera para o seu lançamento a 30 de Setembro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.