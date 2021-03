Oclean W1 – Lave os dentes como um profissional

As escovas de dentes elétricas são hoje uma das opções mais acessíveis para manter uma boa higiene oral, sendo mais eficazes que as escovas tradicionais. Mas quando vamos ao dentista, a limpeza é feita com recurso a jatos de água. Sabia que pode fazê-lo em casa?

A Oclean W1 é um pequeno dispositivo capaz de fazer uma limpeza eficiente da sua boca, mas com recurso a jatos de água. Saiba como funciona.

Oclean W1 – limpe os seus dentes como um profissional

Não estamos perante uma escova de dentes elétrica comum, na verdade, a Oclean W1 é um dispositivo para limpar os dentes com recurso a jatos de água, tal como quando vamos ao dentista fazer uma limpeza.

É evidente que a eficácia entre ambos não será comparável, contudo, poderá ser uma excelente opção para o dia a dia. Além disso, este produto é portátil podendo mesmo ser utilizado em viagem sem qualquer constrangimento.

A Oclean W1 tem um pequeno reservatório de água, de 60 ml, e oferece três modos de limpeza: padrão, suave e massagem. A autonomia em modo padrão dá para 30 dias, com uma limpeza diária de 2 minutos..

Além de ser um produto elétrico ainda pode ser ligado ao smartphone, graças ao Bluetooth 4.2. Com a app, poderá controlar o histórico de lavagens, marcar lembretes e ainda perceber o número de jatos e a quantidade de água já utilizada.

Preço e disponibilidade do Oclean W1

O irrigador oral inteligente Oclean W1 está disponível por cerca de 59€ ($69,99), utilizando o código de desconto OCLEANXPRO. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas adicionais, uma vez que são suportadas pela origem. O tempo de entrega é entre 7 a 15 dias.

E porque existem acessórios que se desgastam, estão também disponíveis bicos em arco de substituição, para que a qualidade da limpeza não fique comprometida. Continua ainda disponível a promoção na escova de dentes inteligente Oclean X Pro, onde pode utilizar o código de desconto OCLEAN2020210CD2. Alternativamente, se o valor total for superior a cerca de 160€ ($189,99), está disponível o código OCLEANLOVE1 que oferece um desconto mais interessante.

Oclean W1