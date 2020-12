o-volt: Base de carregamento Qi de 10 W para o seu smartphone

Hoje em dia são vários os gadgets que trazemos connosco. É verdade que tem havido muita evolução tecnológica, mas a autonomia dos dispositivos ainda deixa um pouco a desejar. Nesse sentido, convém ter sempre por perto um carregador ou um Power Bank.

Hoje a nossa sugestão vai para o o-volt, uma base de carregamento Qi sem fios para o seu smartphone… e não só.

O carregamento sem fios QI é uma das funcionalidades que tem vindo a ganhar popularidade no segmento dos dispositivos móveis. Carregar um smartphone/tablet ou qualquer outro dispositivo através do carregamento wireless QI é muito simples e prático, pois, basta colocar o equipamento sobre a base de carregamento.

A tecnologia de carregamento sem fios Qi envolve uma base de transmissão de energia e um recetor, por vezes na forma de uma capa de smartphone ou integrado no próprio telemóvel. Nesta parte, não é uma tecnologia sem fios, visto que a base possui um cabo ligado a uma tomada, mas é uma forma mais rápida, fácil e prática de carregar o seu telefone.

O carregamento sem fios Qi permite transferir energia, utilizando um acoplamento indutivo. A distância máxima suportada é de ≤ 8 mm.

O-Volt: Não fique sem carga no seu telefone

O o-Volt é um pequeno gadget que permite, sem fios, carregar o seu telemóvel. Para que tudo funcione, basta que coloque o seu dispositivo na base e o carregamento começará imediatamente.

Como referido, este equipamento carrega qualquer Recarrega qualquer dispositivo com compatibilidade Qi. Esta base consegue fornecer até 10 W de energia.

Especificações técnicas

Potência de carregamento sem fios: 5 W / 7,5 W / 10 W

Distância de carregamento sem fios: ≤ 8 mm

Tensão de entrada: 5 V 1 A; 9 V 2 A (QC)

Comprimento do cabo de alimentação CA: 1,5 m

Peso: 98 g

Dimensões: 99 x 8 (ø) mm

Destaque ainda para o pequeno led na lateral que permite saber se o seu dispositivo está a carregar. Também pode ver esta informação no próprio smartphone.

