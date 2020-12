Portugal: Metade das crianças entre 5 e 12 anos não tem apps de controlo parental

Não é novidade para ninguém que a maioria das crianças nos dias de hoje têm um fácil acesso a equipamentos tecnológicos. Basta estarmos, por exemplo, num restaurante e, se houver crianças, quase sempre estas estão com um smartphone ou um tablet à sua frente.

Esta já é uma situação considerada como normal, uma vez que é cada vez mais frequente, mas há no entanto um pormenor ao qual devemos prestar atenção. Segundo uma recente pesquisa, quase metade das crianças portuguesas entre os 5 e os 12 anos de idade não tem apps de controlo parental nos seus dispositivos.

A Dashlane é uma aplicação para telemóvel e computador responsável por simplificar e proteger a identidade digital. E recentemente realizou um inquérito no sentido de explorar a relação entre as crianças em Portugal entre os 5 e os 12 anos e o mundo online, bem como questões relacionadas com o acompanhamento efetuado pelos respetivos pais. Esta pesquisa contou com a participação dos pais de 105 crianças entre os 5 e os 12 anos em Portugal.

Maioria das crianças usa os equipamentos eletrónicos para jogar

De acordo com os resultados, a grande maioria (8 em cada 10) destas crianças tem pelo menos um dispositivo eletrónico com acesso à Internet. De entre estes equipamentos, o tablet é o mais popular, estando na posse de 66,7% das crianças, seguido do smartphone (57,1%) e do computador (50%).

Quanto ao tipo de utilização, e de acordo com os pais, a maioria das crianças (84,5%) com equipamentos eletrónicos, utiliza-os para jogar. De seguida está a visualização de vídeos (78,6%), ouvir música (42,9%), trocar mensagens (27,4%), ir às redes sociais (21,4%) e fazer chamadas (11,9%). No entanto, a utilização para fins escolares tem muito pouca expressão.

Muitas crianças usam dispositivos sem apps de controlo parental

No que respeita à supervisão dos adultos, o estudo revelou resultados que requerem uma análise de todos. Mais de 11% das crianças que têm dispositivos eletrónicos nunca foi abordada pelos pais acerca da segurança online. Para além disso, cerca de 46% das crianças destas faixas etárias não tem qualquer aplicação de controlo parental instalada nos seus dispositivos.

De acordo com os pais inquiridos, quase 90% das crianças neste intervalo de idades tem controlado o tempo que passa nos dispositivos e quase 92% tem controlo no tipo de conteúdos visualizados. No entanto, 42,7% das crianças cujo tempo que lá passam é controlado, não tem, na realidade, nenhuma aplicação de controlo parental instalada nos mesmos. O mesmo acontece com 45,5% das crianças que supostamente vêem os conteúdos a que têm acesso controlados.

41% dos pais não verifica o histórico daquilo que as crianças pesquisam

Outro dado importante é que quase 41% das crianças entre os 5 e os 12 anos não vê o seu histórico verificado pelos pais. Esta percentagem ainda é mais significativa nas faixas etárias mais baixas (5 e 6 anos), com 46,7% das crianças na posse de dispositivos eletrónicos a não ver o seu histórico de pesquisas online verificado pelos pais.

Pode consultar o estudo na íntegra aqui.