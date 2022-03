Novos POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro já estão disponíveis

A POCO aproveitou os palcos do MWC 2022 para apresentar os seus novos smartphones das linhas X e M. Os POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro representam um grande salto de qualidade e desempenho face aos seus antecessores e, agora, já podem ser comprados.

Conheça os preços e todas as especificações dos novos smartphones.

POCO X4 Pro 5G

O POCO X4 Pro 5G apresenta-se com um grande ecrã de 6,67" AMOLED DotDisplay com taxa de atualização máxima de 120Hz. É, aliás, a primeira vez que a POCO utiliza AMOLED para a série X. A taxa de amostragem de toque de 360Hz, significa que o smartphone responde a cada movimento num instante.

O ecrã AMOLED com resolução 2400 x 1080 FHD+ pode ajustar automaticamente a sua luminosidade para corresponder ao seu ambiente. Além disso, com uma certificação SGS Eye Care, o ecrã do POCO X4 Pro 5G é mais leve para aos olhos dos seus utilizadores durante longas sessões de jogo.

O POCO X4 Pro 5G tem um sensor de 108MP na câmara principal com 1/1,52", tem uma lente ultra grande angular de 8MP e uma câmara macro de 2MP na parte de trás, com um sensor de 16MP na parte da frente. Tem opção de selfie panorâmica, oferece slow motion, dual-video, vídeo com time-lapse, super macro, filtros de filme e caleidoscópio.

Este smartphone conta com um processador Snapdragon 695 5G construído com tecnologia de produção de 6nm, e tem uma GPU Arm Cortex-A78. Além de 8GB de RAM, o POCO X4 Pro 5G oferece 3 GB adicionais transformados dos 256 GB de ROM graças à Tecnologia de Expansão Dinâmica da RAM, tornando-o ideal para jogos mobile sem atraso e proporcionando uma experiência de utilizador suave e pronta para 5G.

Tem bateria de 5.000mAh que, segundo indicação da marca, garante 15 horas de reprodução de vídeo, 25 horas de leitura, 191 horas de música reproduzida. Suporta carregamento rápido a 67W, ou seja, carrega 70% em apenas 22 minutos e fica carregado na totalidade em cerca de 45 minutos.

O POCO X4 Pro 5G vem com colunas duplas para um som estéreo alto e claro, e um motor linear do eixo Z para vibrações mais fortes com um feedback mais nítido e preciso durante o jogo. Finalmente, vem com MIUI 13, com novas características e melhorias de desempenho para otimizar a experiência do utilizador.

POCO M4 Pro

O POCO M4 Pro tem ecrã de 6,43 polegadas AMOLED DotDisplay e uma taxa de atualização de 90Hz, com resolução de 2400 x 1800 FHD+.

A configuração da câmara tripla tem uma câmara principal de 64MP, uma ultra grande angular de 8MP e uma macro de 2MP. A câmara tripla também vem com características que permitem aos utilizadores captar todo e qualquer momento do seu dia, incluindo vídeo em câmara lenta, vídeo em time-lapse e modo noturno. Para selfies vem com câmara frontal de 16MP.

O POCO M4 Pro pesa apenas 179,5g e tem uma espessura de 8,09mm, o que o torna o smartphone mais leve da marca até à data. A bateria de 5.000mAh que pode durar mais de dois dias. Além disso, o POCO M4 Pro conta com carregamento rápido de 33W Pro e carrega completamente a bateria em apenas uma hora.

O POCO M4 Pro tem o processador MediaTek Helio G96 e GPU ARM Mali-G57 MC2 GPU, oferece 8GB de RAM e também inclui a tecnologia Dynamic RAM Expansion Technology que permite a transferência de 3GB extra dos 256GB de ROM. O armazenamento pode ser expandido até 1TB.

Preço e disponibilidade

Ambos os modelos estão atualmente com um desconto de lançamento de 18,40 € ($20), válido por 48 horas, que poderá obter utilizando o cupão disponibilizado na própria loja.

O POCO X4 Pro 5G virá em três cores, Laser Black, Laser Blue, e POCO Yellow e em duas versões, 6GB+128GB e 8GB+256GB, por 304,47 € e 361,06 €, respetivamente. De notar que a cor amarela não está disponível para envios para Portugal.

O POCO M4 Pro virá também em três cores, Power Black, Cool Blue, e POCO Yellow e em duas versões 6GB+128GB e 8GB+256GB. Os preços são de 225,24 € e 281,83 €, respetivamente, e com disponibilidade da cor amarela.

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro