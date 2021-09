Os dispositivos para reprodução de música são inúmeros e, atualmente, prevalecem todas aquelas que coloquem de parte os fios que tanto atrapalham à mobilidade. A Tronsmart tem uma vasta gama dentro deste tipo de produtos e hoje apresentamos alguns deles.

Venha conhecer as propostas que trazemos e escolha a sua preferida.

Earbuds Tronsmart Onyx Apex

Os Tronsmart Onyx Apex com cancelamento de ruído ativo permitem assim eliminar até 28dB do som ambiente, melhorando a experiência de som. Além disso, têm um conjunto de microfones que minimiza os barulhos externos durante as chamadas de voz.

As assistentes virtuais Google Assistant, Siri e Alexa são também compatíveis com os Onyx Apex. Têm incluído o processador Qualcomm QCC3040 e Bluetooth 5.2, sendo assim capazes de oferecer TWS, para uma verdadeira reprodução de som em stereo.

Os auriculares oferecem até 5 horas de autonomia, sendo que com a caixa de carregamento podem chegar às 24 horas. Segundo a marca, 10 minutos de carga, proporcionarão até 90 minutos de utilização em reprodução de música.

Os earbuds Tronsmart Onyx Apex estão disponíveis por apenas 29,90€, com o código de desconto NNNTSOAP02. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Tronsmart Onyx Apex

Tronsmart Battle Gaming Earbuds

Os Tronsmart Battle Gaming Earbuds foram desenhados para responder às necessidades dos jogadores, garantindo uma "ultra baixa latência" e uma reprodução em stereo com efeito real. Para isso, conta com Bluetooth 5.0.

A unidade condutora é de 13 mm de diâmetro, tem uma impedância de 16 ohm e o processador é um ATS3019. Em termos de autonomia, a marca garante 20horas de reprodução de música.

Os Tronsmart Battle Gaming Earbuds estão disponíveis por cerca de 23€ com o código de desconto 5R3YPAQD.

Tronsmart Battle Gaming Earbuds

Coluna bluetooth Tronsmart Force Pro 60W

A Tronsmart Force Pro tem potência 60W e a autonomia é para 15h, com 10000 mAh. Basicamente tem mais potência que a versão Tronsmart Force.

O design é bastante mais robusto, sendo resistente a impactos mais fortes e também a água de acordo com o certificado IPX7. Assim, pode deixar de lado as preocupações com os salpicos de água ou submersão acidental, que a coluna estará protegida.

O painel superior não é tátil, devido à incompatibilidade dessa tecnologia com a água, e por isso tem botões mecânicos. Também tem NFC e Bluetooth 5 e, dessa forma, também suporta a tecnologia TWS, para reprodução em stereo com outra coluna compatível.

A coluna bluetooth Tronsmart Force Pro de 60W está disponível por cerca de 69€, com o código de desconto NNNTSFP027. Está também disponível com envio a partir de Espanha, rápido e gratuito.

Tronsmart Force Pro 60W

Headphones Tronsmart Q10 com ANC

Os Tronsmart Apollo Q10 destacam-se pela sua autonomia e pelo facto de terem também cancelamento ativo de ruído. Testado e comprovado, os auscultadores têm uma bateria que pode durar cerca de 4 a 5 dias, tal como a marca refere.

O design proporciona uma utilização confortável durante horas, sendo ajustável à cabeça e tendo almofadas com espuma de memória.

Além do controlo via app, conta com vários controladores ao toque do lado direito, além do botão fisíco para ligar e desligar. O carregamento é feito via USB Tipo-C. Têm uma frequência de resposta de 20Hz a 20kHz, impedância de 32ohm e sensibilidade de 100dB.

Os headphones Tronsmart Q10 estão disponíveis por cerca de 32€, utilizando o código de desconto NNNAPOQ10.

Tronsmart Q10

Earbuds Tronsmart Apollo Air com ANC

Os Apollo Air vêm equipados com cancelamento ativo de ruído (ANC) híbrido, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas. Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena.

Trazem integrado o chip Qualcomm QCC3046, uma versão de topo desenvolvida para este segmento, com descodificação de áudio aptX, que permite uma transmissão mais rápida e uma latência mais baixa. Integram Bluetooth 5.2 e também têm certificação IP45.

A marca garante uma autonomia de até 5 horas com uma única carga, mais 20 horas proporcionadas pela caixa de carregamento.

Os earbuds Tronsmart Apollo Air encontram-se à venda por apenas 42€, com o código de desconto NNNTSAAIR.

Tronsmart Apollo Air