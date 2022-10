Mochila Apex: Design espetacular, excelente qualidade e muito espaço

O transporte dos nossos equipamentos informáticos deve ser feito sempre com a máxima segurança. É verdade que às vezes encontramos mochilas com excelente design, mas que não garantem a proteção do que vai lá dentro.

Já conhece a Mochila Apex? Esta mochila tem um design muito interessante, é construída com equipamento de excelência e, por dentro, oferece espaço para tudo e mais alguma coisa.

Mochila Apex da Prozis: Conforto, porta USB, fecho magnético, etc

Procura uma mochila simplista, mas que seja bastante funcional? Então a mochila Apex da Prozis pode ser uma excelente opção.

A mochila Apex é bonita e destaca-se por possuir um painel frontal com um fecho de segurança magnético, um compartimento principal com uma capacidade de armazenamento surpreendente e bolsos quase impercetíveis.

A mochila tem 48 cm de altura, 28 cm de largura e uma profundidade de 13,5 cm. As alças de ombro são almofadadas e respiráveis e, tal como referido, tem bolsos (dois) laterais que quase não se notam no design da mochila.

Esta mochila tem ainda uma porta USB super discreta, podendo o utilizador levar no seu interior um powerbank para carregar os mais diversos dispositivos.

Destaque ainda para o facto de a mochila ter uma abertura de 180 graus para um acesso fácil.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta Mochila Apex com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).

Se usarem o cupão PPLWARE + SUPERSALES têm ainda acesso a descontos até 50% em todo o site além de receberem as ofertas.