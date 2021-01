Microsoft apresenta o Surface Pro 7+ for Business. Chega a 15 de janeiro

A linha Surface da Microsoft abre o ano de 2021 com um novo integrante. A empresa acaba de anunciar o lançamento no dia 15 de janeiro do Surface Pro 7+ for Business.

Trata-se de um equipamento que oferece uma maior versatilidade, conectividade e nível de segurança para dar resposta a desafios mais exigentes, em particular dos clientes empresariais, privados ou públicos, e instituições educacionais.

O ano de 2020 trouxe uma das maiores acelerações de transformação digital nas nossas vidas. A alteração para um modelo de produtividade remoto e híbrido foi um ponto decisivo para redefinir o futuro de como trabalhamos, colaboramos e aprendemos fora dos limites de um espaço físico, seja um escritório ou uma sala de aula. Assistimos a um aumento da confiança na tecnologia para assegurar a conectividade das organizações, a produtividade e a continuidade dos negócios.

Em termos de mobilidade e sustentabilidade, o Surface Pro 7+ for Business estabelece um novo padrão: é 23% mais leve do que a geração anterior e é feito de material 99% à base de fibra natural. Além disso, qual 64% deste material é conteúdo reciclado. Estas atualizações refletem, segundo a empresa, o compromisso contínuo na diminuição da sua pegada ecológica.

Para ambiente empresarial ou escolar

Com o conceito do Surface Pro, a Microsoft quis garantir a portabilidade e conveniência de um tablet e a potência e produtividade de um laptop tradicional.

Nos últimos sete anos, o Surface Pro tornou-se assim conhecido pela sua versatilidade, potência e desempenho. Também pelo seu ecrã touch, novos recursos com a utilização de uma caneta e, além disso, pela grande autonomia da bateria. É de longe o dispositivo Surface mais adotado pelos clientes empresariais e educacionais.

Com o icónico form factor do Surface Pro, a Microsoft introduziu a opção de LTE Advanced com o Surface Pro 7, um dos recursos que permite manter as pessoas conectadas em casa se a rede Wi-Fi for limitada ou se estiverem num local remoto. Adicionou os mais recentes processadores Intel Core de 11ª geração, com um desempenho 2,1 vezes mais rápido e a opção de até 32Gb de RAM e 1TB de armazenamento.

A bateria também foi melhorada. Conta assim com uma duração até 15 horas. Além disso, o novo modelo inclui carregamento rápido que permite carregar 80% do equipamento em apenas uma hora. O Surface Pro 7+ oferece, portanto, a versatilidade de que as pessoas precisam para trabalhar onde e quando quiserem.

Vem com portas USB-A e USB-C e integra câmaras frontais e traseiras com vídeo Full HD 1080p, juntamente com colunas Dolby Atmos e microfones Studio.

Surface Pro 7+ for Business chega a Portugal a 15 de janeiro

O Surface Pro 7+ for Business chega ao mercado português já no dia 15 de janeiro, a partir dos 1.049 € na versão Wi-Fi. Além disso, a versão LTE estará disponível a partir dos 1.339 €.

A pré-venda do novo Surface pode ser feita através da Microsoft Store Portugal e nas lojas de retalho especializadas a partir de hoje. Para o setor empresarial a pré-venda está disponível na Microsoft Store, através da área e parceiros autorizados.