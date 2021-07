Kodak volta ao segmento dos smartphones em parceria com a Realme

Quem é que não tem pelas gavetas ainda uns rolos Kodak para as máquinas fotográficas analógicas? Esta é uma marca que associamos imediatamente ao universo da fotografia das nossas memórias mais antigas, no entanto, a Kodak já esteve também presente no segmento dos smartphones. Em 2016, mais concretamente, vimos aparecer no mercado o Ektra, um “smartphone fotográfico”. Não é preciso muito tempo para percebermos o seu sucesso, até porque a maioria não se deve recordar da sua existência.

O regresso da Kodak a este universo dos smartphones pode estar para breve, mas agora com o suporte de uma grande marca que continua em franco crescimento, a Realme.

A Kodak apesar dos anos áureos, na década de 90 começou a sentir dificuldades financeiras devido ao declínio da procura pelos rolos fotográficos e, a par disso, a empresa não se soube adaptar rapidamente à mudança para o universo digital.

Só em 2012, depois de já ter passado por um processo de proteção contra a falência, anunciou então a entrada no segmento digital com algumas propostas, mas muitas das suas patentes acabaram por ser vendidas a grandes tecnológicas como a Google, Microsoft, Amazon ou Samsung.

A passagem pelos smartphones deu-se em 2015, quando lançou o IM5, e depois, em 2016, com o Kodak Ektra. Nenhum destes teve grande sucesso, ainda que o Ektra ainda possa ser visto à venda.

Kodak, o regresso ao mundo dos smartphones com a Realme

Em 2020, a empresa anunciou que iria trabalhar na produção de materiais farmacêuticos, considerando a época de pandemia que se começou a viver. Mas agora, poderá estar de regresso ao segmento dos smartphones.

Segundo avançam algumas fontes chinesas, a Realme estará a trabalhar num novo smartphone, o Realme GT Master Edition. A dar força a esta informação, surgiu na rede social Weibo uma foto partilhada por Xu Qi Chase da empresa, com o nome do modelo desfocado propositadamente.

Foi depois desta partilha que começaram a surgir então ligações à Kodak. Primeiro o Digital Chat Station falou uma colaboração da realme com uma grande empresa veterana do segmento da fotografia, para esta edição GT Master.

Depois, veio outro leaker confirmar que a parceria seria firmada entre a Realme e a Kodak.

A Realme, apesar do seu crescimento sustentado, necessita de um modelo que a faça dar o salto para se tornar ainda mais relevante no mercado. Vamos ver se não será esta parceria o passo acertado.