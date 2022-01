Kit Hydrus: Saúde e bem estar com recurso à tecnologia

A saúde e bem-estar do ser humano são fatores que contribuem para a qualidade de vida. As doenças orais, como a cárie dentária e as doenças periodontais, são um sério problema de saúde pública, uma vez que afetam grande parte da população, influenciam os seus níveis de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida e são vulneráveis a estratégias de intervenção conhecidas e comprovadamente eficientes.

Hoje damos a conhecer o Kit Hydrus direcionado para a saúde oral. Conheças as características e saiba como funciona.

Kit Hydrus - uma solução melhor que o fio dental

Quando se fala em saúde oral, as escovas de dentes são os "gadgets" mais usados para esse efeito. No entanto, com um irrigador é possível fazer uma limpeza eficiente da sua boca, com recurso a jatos de água.

O Kit Hydrus da Prozis permite fazer uma limpeza extrema da boca. Este Kit tem tudo o que precisa e a sua utilização também é muito simples. Na prática basta que encha o reservatório de água, destinado para o efeito, e escolha o programa do irrigador que pretende usar.

O equipamento tem três modos de funcionamentos: Pulse, High ou Daily. Em termos de autonomia, o Kit Hydrus garante 3 horas de funcionamento apenas com uma carga. A pressão da água é injetada entre 80 a 160 PSI.

Este é um gadget direcionado inclusive para quem usa aparelho dentário e os jatos de água são bombeados a uma frequência entre 1.500 e 2.000 pulsos/min.

De referir também que um irrigador é sempre uma solução melhor que o uso de fio dental.

