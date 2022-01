Sailors: Age of Corsairs, Piratas das Caraíbas no Séc. XVII

O mundo dos piratas, sempre foi um íman muito grande para a imaginação de criadores de videojogos. Sailors: Age of Corsairs vai ser o próximo jogo a chegar e convida-nos a fazermo-nos à água, na turbulenta Época Dourada dos Corsários nas Caraíbas.

Venham conhecer um pouco mais de Sailor: Age of Corsairs.

Segundo os seus responsáveis, os estúdios Crimson Lion Entertainment (Rescue Operations Simulator ou Pet Hotel), Sailors: Age of Corsairs é um jogo sobre piratas e corsário, que terá um foco muito grande em dois aspetos distintos.

Por um lado assentará a sua jogabilidade num modelo de jogo livre e no qual as escolhas dos jogadores delinearão o seu destino. Irá o jogador ser um pirata aterrorizador dos mares das Caraíbas, atacando tudo e todos os que navegam por esses mares? Ou escolherá uma vida mais tranquila e enriquecedora, como mercador ao serviço das nações aí presentes? Ou por outro lado, decidirá entregar a bandeira da sua embarcação a uma dessas potências colonizadoras e ajudar na criação de um Império?

Todas as abordagens são válidas mas, todas elas apresentam desafios diferentes aos jogadores. Por exemplo, ao escolherem ser mercantes terão, obrigatoriamente de antecipar que existirão piratas à sua espera no meio do Oceano. Por outro lado, se escolherem ser piratas, terão de procurar as suas presas enquanto fogem dos navios de guerra que lhes darão caça.

Convém referir que as potências colonizadoras em jogo são, a França, a Espanha, a Inglaterra e a Holanda.

O outro aspeto extremamente profundo de Sailors: Age of Corsairs, será uma forte componente de gestão, na medida que o jogador é o capitão do seu navio e terá de fazer toda a sua gestão.

Por exemplo, o jogador terá de ter em atenção à moral da sua tripulação e oficiais de bordo pois, já é sabido... num barco de piratas, quando os marinheiros estão contra o comandante, é fácil surgir um motim. O jogador terá de ter em atenção vários aspetos da vida marítima, orientando o navio por mares calmos e fugindo às tempestades repentinas, punindo os traidores quando assim for exigido, tratar os doentes quando estranhas doenças atacarem a tripulação ...

Segundo o que se sabe, também estarão abertas as portas de negociação e tréguas com outros piratas da região, sendo que dessa forma, poderemos esperar que Sailors: Age of Corsairs tenha um pouco de diplomacia também.

Após vários anos no mar e os bolsos cheios, os jogadores serão depois convidados a avançar para o próximo nível. E isso poderá passar por criar uma frota de navios, ou mesmo fundar uma nova colónia só nossa.

A Crimson Lion Entertainment, que está a desenvolver Sailors: Age of Corsairs, pretende fazer desta forma com que o jogo seja extremamente diversificado e que permita aos jogadores uma aventura a seu belo prazer e consoante as suas próprias regras.

Sailors: Age of Corsairs parece ter bastante potencial e poderá agradar a todos os que apreciem esta temática de piratas e corsários, assim como jogabilidades de gestão e estratégia associadas ao tema.

Sailors: Age of Corsairs está a ser desenvolvido pelos estúdios Crimson Lion Entertainment, para PC e deverá ser lançado ainda este ano.