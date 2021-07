A possibilidade de mudar de sistema operativo sem mudar de hardware é uma ideia que muitos procuram há muitos anos e que nunca foi conseguida. Esta tem sido perseguida, mas sem qualquer sucesso visível.

Com muitas tentativas para encontrar esta solução mágica, surge agora algo completamente diferente. Para quem quer testar a MIUI, já não precisa de usar um smartphone Android ou sequer um Android. Uma equipa conseguiu coloca a MIUI a correr no iPhone e com muito sucesso.

Não é novidade que alguns investigadores conseguem alterar o iPhone e colocar a correr neste smartphone outros sistemas e outras apps. Na totalidade das situações é necessário recorrer ao jailbreak, para assim conseguir contornar as limitações que a Apple colocar no seu hardware e até no seu software.

Foi precisamente recorrendo a esta porta de encontrada que foi possível colocar a MIUI 11 a correr num iPhone. Com a utilização da falha de segurança que permite usara a ferramenta de jailbreak checkm8, foi possível colocar esta versão do Android ativa.

O processo de mudança não foi explicado e nem sequer mostrado, mas as provas de que está funcional existem. O que parece ser um iPhone 5 tem toda a interface da MIUI 11 a correr, curiosamente com ligação ao operador e aparentemente ligado à Internet.

Existem muitos outros recursos que que se podem ver na imagem e que estão funcionais e a serem usados. Naturalmente que outras funcionalidades não estão a funcionar, mas não foram identificadas e como tal não são conhecidas.

Não se sabe a razão pela qual foi usada a MIUI 11, uma vez que a versão seguinte já foi lançada em 2019. Ainda assim, a verdade é que foi esta a escolhida e que está a correr no iPhone, sem grandes limitações, como se pode ver.

Este poderá ser apenas uma prova teórica de que o iPhone não precisa estar preso ao iOS, mas é muito importante. Mostra que se a Apple abrisse o seu hardware a outros fabricantes, este poderia ser usado com outros sistemas e para outras utilizações mais alargadas.