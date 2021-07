Mesmo com todas as possibilidades de comunicação, muitos optam por manter as tradicionais mensagens associadas às SMS. As razões são muitas e estão normalmente associadas à forma tradicional como as SMS são enviadas e transportadas.

Uma das apps mais usadas para receber e enviar as mensagens vem da Google e tem o mesmo nome. Esta é a proposta base do Android e permite agora aos utilizadores terem mensagens favoritas, que podem ser marcadas e facilmente acedidas. Veja como o pode fazer.

A app Mensagens é a proposta da Google para o seu sistema operativo, o Android. Esta consegue lidar com as mensagens SMS e tem já muitas caraterísticas únicas e muito interessantes para dar aos seus utilizadores.

Uma destas funcionalidades permite marcar as respostas favoritas, tanto as enviadas ou recebidas. De forma simples, podem depois aceder a estas sem terem de estar a percorrer um lote de mensagens grande até as encontrar.

Assim, devem escolher a conversa pretendida e depois a mensagem que querem marcar como favorita. Ao fazer isto, surge no topo uma lista de opções, onde encontram a estrela que querem. Ao escolher esta, surge de imediato a marcação de favorita.

Para mais tarde aceder a estas mensagens, o utilizador tem duas opções simples que pode usar. A primeira está diretamente nas opções das Mensagens da Google. Ao abrir o menu encontra ali a opção Marcado com uma estrela.

A segunda opção pode ser igualmente usada por todos e passa pela pesquisa. Ao escolherem essa opção vão ter como opção presente também a opção Marcado como estrela. Ao escolher encontram logo ali as respostas nas mensagens que marcaram antes.

É desta forma que conseguem ter as respostas favoritas ou mais importantes marcadas e prontas a serem acedidas. Sem qualquer esforço podem mais tarde aceder-lhes novamente com pouco mais do que 2 toque no ecrã. Curiosamente, e se quiserem, podem desmarcar as respostas e repor as preferências.