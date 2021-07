Samsung: Será que a sua câmara de selfies sob o ecrã mantém os padrões de qualidade?

A chegada de smartphones com ecrãs que ocupam a totalidade do painel frontal com câmara escondida no ecrã tem vindo a ser adiada muito por causa da qualidade das imagens captadas. Esta tecnologia ficará associada a modelos de topo de gama e as fabricantes ainda não conseguiram garantir a qualidade que uma câmara tradicional consegue oferecer. No entanto, a ZTE já se estreou nestes lançamentos e este ano será (já de forma garantida) a vez da Xiaomi e da Samsung avançarem com as suas propostas.

O Samsung Galaxy Fold 3 será então o primeiro smartphone da marca sul-coreana a chegar com câmara de selfies sob o ecrã. Mas a questão levanta-se: será que a Samsung vai conseguir cumprir com os padrões de qualidade fotográficos e de vídeo exigidos numa gama premium onde se enquadra este smartphone dobrável?

Todos os rumores em torno do novo smartphone dobrável da Samsung apontam como certeza a inclusão de uma câmara de selfies posicionada por baixo do ecrã. Não se sabe ainda como é que a Samsung o vai fazer, recorrendo a que tipo de tecnologias e nem se sabe se conseguirá manter os padrões de qualidade de uma tecnologia tradicional. Ainda mais quando associada ao segmento de topo.

Até ao momento, as fabricantes têm sido muito cautelosas com esta tecnologia. Da ZTE já vimos alguns resultados que não são propriamente satisfatórios, da Xiaomi, ainda que em fase de testes, já percebemos que a empresa está no bom caminho para manter os padrões de qualidade. De referir que o Xiaomi Mi MIX 4 deverá ser lançado em agosto, já com câmara sob o ecrã.

Quanto à Samsung nada se sabe em concreto. A empresa não iria avançar com este lançamento se não tivesse a certeza de que estaria a oferecer algo de qualidade aos seus consumidores, ainda para mais considerando que estará associada a uma gama de produtos premium.

Mas será que a qualidade das imagens captadas por uma câmara sob o ecrã estará ao nível da qualidade de fotos captadas por uma câmara tradicional?

Será que a câmara de selfies sob o ecrã da Samsung irá manter os padrões de qualidade?

Observando a trajetória das fabricantes, a primeira resposta será que não. As imagens captadas não estarão ao mesmo nível. No entanto, poderão ser conseguidos resultados satisfatórios, ainda mais se se recorrer algoritmos de inteligência artificial para melhorar o resultado final.

A Samsung, aparentemente, terá então a AI como auxiliar neste processo. O leaker Ice universe, que tende a acertar em muitas dos rumores que lança, avançou que “a qualidade da imagem não é má”. Acrescenta ainda que “embora possa não atingir o nível de uma câmara frontal normal, […] a qualidade da imagem do Fold3 será a melhor entre os vários smartphones UDC [under-display camera] que serão lançados em breve”.

Neste tweet é indicada também a presença da tal Inteligência Artificial para melhorar a qualidade das fotos captadas.

No mesmo sentido existem outras declarações já conhecidas que avançam que a câmara sob o ecrã da Samsung “será boa”. Esta declaração, por exemplo, veio de um editor do Android Police há umas semanas.