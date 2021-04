Ao longo dos anos o Assistente da Google tem ganho novidades e melhorias. Estas procuram tornar esta ajuda muito melhor e ainda mais integrada com os smartphones e com outros dispositivos inteligentes.

A Google nunca limitou a sua utilização ao Android e nem aos seus equipamentos. Conseguiu assim um ecossistema forte e cada vez mais rico. Agora, dá mais um passo e quer ajudar todos os que têm o iPhone. Se o perder, já pode pedir ajuda ao Assistente da Google.

Ajuda essencial do Assistente da Google

São muitas as funcionalidades que o assistente da Google traz aos smartphones e a outros dispositivos. Este permite controlar de forma total estes elementos e todos os que estiverem ligados na proximidade. É algo natural e que cada vez mais se torna útil.

Claro que há outras vertentes importantes e que podem ser usadas. O facto de ser um ecossistema completo, permite que os dispositivos comuniquem entre si e possam ajudar-se. Assim, surge mais uma funcionalidade interessante e importante, desta vez para o iPhone, visto que já existia no Android.

Hey Google, onde está o iPhone?

A partir de agora, e sempre que o utilizador do iPhone o perder, bastará dar um comando. Com o “Hey Google onde está o meu telefone” o assistente da Google irá procurar o smartphone nas redondezas. Assim que o encontra, coloca-o a tocar, para ser muito mais simples de encontrar.

Outra novidade vem para as rotinas, que ainda não temos acesso no nosso país. Estas podem agora incluir também os momentos de nascer e pôr do sol como gatilho. Assim, e nesses momentos, podem acontecer ações. Estas rotinas passam a existir também pré-formatadas e acessíveis de forma certamente mais simples.

Mais novidades para além de encontrar o smartphone

O assistente da Google consegue agora ajudar mais e dar mais informação. Pode facilitar no processo de encomendas, recorrendo ao Duplex. Além disso, tem agora muita informação para partilhar sobre os Óscares e toda a cerimónia.

Estas são novidades importantes para quem usa o Assistente da Google. Este, mesmo em sistemas que não são nativos da gigante das pesquisas, funcionam de forma perfeita e muitas vezes trazendo mais funcionalidades que as oferecidas nativamente.