iPhone 17: especificações, cores, data de lançamento e tudo o que se sabe

Apesar de o foco atual estar na mais recente gama de smartphones da Apple, os entusiastas da tecnologia já olham para o futuro: a linha do iPhone 17. As fugas de informação e os rumores sobre a geração de 2025 já circulam... e pintam um retrato cada vez mais detalhado do que podemos esperar. Eis tudo o que se sabe até agora.

Data de lançamento: quando chega o iPhone 17?

A Apple mantém uma tradição de lançamentos anuais bastante previsível. Salvo raras exceções, como o adiamento do iPhone 12 devido à pandemia, os novos modelos são apresentados num evento especial em setembro, habitualmente na segunda terça-feira do mês.

Seguindo esta lógica, podemos apontar o dia 9 de setembro de 2025 como a data mais provável para o anúncio oficial da linha iPhone 17.

Historicamente, as pré-reservas iniciam-se na sexta-feira seguinte ao evento, com os telemóveis a chegarem às lojas uma semana depois. Assim, espera-se que as pré-vendas comecem por volta de 12 de setembro de 2025, com disponibilidade geral a partir de 19 de setembro.

Preço: uma nova estrutura de valores

Ainda não existem confirmações sobre os preços, mas os rumores indicam uma reestruturação da gama. O modelo "Plus" deverá ser descontinuado e substituído por um novo modelo "Air", que será mais fino e, possivelmente, mais caro. A estrutura de preços especulada (em dólares americanos) é a seguinte:

iPhone 17 Ecrã LTPO de 6,27", A19, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento (a partir de $799)

iPhone 17 Air Ecrã LTPO de 6,65", A19, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento (a partir de $899)

iPhone 17 Pro Ecrã LTPO de 6,27", A19 Pro, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento (a partir de $1099)

iPhone 17 Pro Max Ecrã LTPO de 6,86", A19 Pro, 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento (a partir de $1199)



Se estes valores se confirmarem, assistiremos a um aumento geral nos preços, com o modelo Pro a subir $100 e o novo Air a posicionar-se num patamar de preço superior.

Paleta de cores de 2025

Já circulam informações detalhadas sobre as possíveis cores para a gama iPhone 17, com base em documentos internos que mencionam códigos Pantone específicos.

iPhone 17: Preto, Branco, Cinzento Aço, Verde, Roxo e Azul Claro.

iPhone 17 Air: Preto, Branco (mais brilhante), Azul Claro (tom diferente do modelo base) e Dourado Claro.

iPhone 17 Pro / Pro Max: Preto, Branco, Cinzento (semelhante ao Titânio Natural), Azul Índigo (muito escuro) e Laranja "Papaia".

Design e ecrã: um novo modelo Air e melhorias para todos

A principal novidade no design será a introdução do "iPhone 17 Air" ou "Slim". Vários analistas apontam que este modelo substituirá o Plus, oferecendo um ecrã de grandes dimensões num corpo excecionalmente fino (cerca de 5.5 mm a 6.25 mm).

Esta redução na espessura poderá implicar uma bateria de menor capacidade, na ordem dos 2800 mAh. Para garantir a rigidez estrutural, espera-se que este modelo utilize um chassis em titânio.

Para os restantes modelos, as grandes novidades no ecrã poderão ser a chegada da tecnologia ProMotion (taxa de atualização variável até 120Hz) e do "always on display" aos modelos base, funcionalidades até agora exclusivas dos modelos Pro. Além disso, a Apple estará a desenvolver um novo painel com tratamento antirreflexo e maior resistência a riscos.

Câmaras

As melhorias nas câmaras prometem ser significativas. Todos os modelos da linha iPhone 17 deverão receber uma nova câmara frontal de 24 MP. Os modelos Pro e Pro Max poderão adotar um novo design para o módulo de câmaras traseiro: uma "barra" que se estende por toda a largura do dispositivo.

Uma fuga de informação recente sugere que o iPhone 17 Pro terá um zoom ótico de 8x, possivelmente alcançado através de uma lente telefoto de 4x combinada com um sensor de 48 MP que permite um "crop zoom" de 2x sem perda de qualidade.

Fala-se também de uma nova aplicação "Pro" para fotografia e vídeo e de um botão de controlo adicional na extremidade superior do dispositivo, o que reforça a aposta da Apple no mercado de criadores de conteúdo.

Especificações e outras funcionalidades do iPhone 17

Vários rumores apontam para outras melhorias importantes:

Processador A linha será alimentada pelos novos processadores A19. Os modelos Pro receberão o A19 Pro, enquanto os modelos base poderão usar uma versão standard do A19. Para gerir o calor, os modelos Pro poderão incluir uma câmara de vapor para arrefecimento.

Memória RAM Espera-se um aumento para 12 GB de RAM nos modelos Pro, para lidar com as crescentes exigências de software e da Apple Intelligence.

Bateria e carregamento O iPhone 17 Pro Max poderá ter uma bateria com cerca de 5000 mAh. Além disso, a certificação de um novo carregador MagSafe sugere que o iPhone 17 poderá suportar carregamento sem fios de 50 W, um grande salto face aos 25 W atuais.

Conectividade Embora o modem 5G deva continuar a ser fornecido pela Qualcomm, espera-se que a Apple introduza o seu próprio chip para Wi-Fi e Bluetooth.

Sistema operativo O iPhone 17 chegará com o iOS 26, que promete trazer uma nova linguagem de design chamada "Liquid Glass", com elementos de interface translúcidos para criar uma maior sensação de profundidade.



As aplicações nativas também receberão atualizações, como a capacidade de criar sondagens em grupos na app Mensagens, uma funcionalidade de triagem de chamadas na app Telefone e uma navegação mais personalizada com IA na app Mapas.

