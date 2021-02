Este pode ser o aspeto das câmaras fotográficas do iPhone 13

O iPhone 12 ainda é um smartphone muito recente no mercado, mas o assunto sobre um novo modelo da maçã já começa a ganhar cada vez mais espaço nas notícias do setor tecnológico.

Nesse sentido começam a surgir alguns rumores e, recentemente, foi divulgada uma recente imagem do possível aspeto das câmaras fotográficas do iPhone 13.

Os consumidores nunca estão saciados de novos produtos. E assim que algum equipamento é lançado, passado pouco tempo as atenções voltam-se para os próximos produtos que as marcas possam trazer.

E é exatamente isso que também se está a passar com a Apple. Pois mesmo que o iPhone 12 ainda mantenha o ‘cheiro a novo’, os ruídos sobre o próximo modelo já se começam a sentir cada vez com mais força.

Divulgada imagem das possíveis das câmaras fotográficas do iPhone 13

Uma suposta imagem com as câmaras fotográficas do iPhone 13 acabou por ser recentemente divulgada na Internet. No entanto, e como seria de esperar, tal não passa para já apenas de rumores. Até porque há ainda indicadores de que a Apple poderá lançar o próximo modelo sob o nome de iPhone 13 ou de iPhone 12S.

No entanto, de acordo com esta imagem, parece haver uma mudança significativa no módulo das câmaras fotográficas traseiras. Ou seja, se até aqui as câmaras do iPhone são salientes e apresentam um leve relevo, segundo a nova possibilidade, as câmaras serão agora cobertas e protegidas por um vidro protetor comum.

Numa primeira análise, este formato poderá distinguir de imediato o novo iPhone 12 dos seus antecessores. Para além disso, certamente que com este vidro protetor será muito mais fácil, por exemplo, limpar as câmaras do smartphone da maçã.

Também recentemente os analistas do Barclays Blayne Curtis e Thomas O’Malley anunciaram que os quatro modelos do iPhones 13 vão contar com câmaras ultra grande angulares, com abertura até f/1.8.

Mas decerto que nos próximos tempos vão surgir mais alguns rumores e novidades. E, assim poderemos ir desenvolvendo uma ideia mais fiel daquilo que a marca de Tim Cook estará a preparar.

