xCaim: protótipo de PC tem uma webcam amovível com IA e um touchpad… diferente

Conhecido como os Óscares da indústria do design, o iF Design Award de 2025 premiou um protótipo de computador portátil que, além de ter uma webcam com Inteligência Artificial (IA) amovível, apresentou-se com um touchpad repensado.

A empresa chinesa Emdoor Digital Technology viu o seu xCaim, um protótipo de computador portátil de negócios com um design inovador, a ganhar o prémio iF Design Award de 2025.

O xCaim destaca-se pelo seu teclado de ponta a ponta e por eliminar a área tradicional de apoio para as mãos, substituindo o touchpad convencional por uma superfície de apoio totalmente interativa com botões táteis.

O computador portátil foi desenhado com um pequeno ecrã horizontal, logo abaixo do teclado, onde apresenta ícones sobre o estado do sistema, informações sobre chamadas e um ecrã digital sobre a bateria.

À semelhança do Honor MagicBook Art 14, o xCaim apresentou-se com uma webcam empresarial modular que se fixa magneticamente acima do ecrã, integra deteção ambiental em tempo real e pode servir como ecrã secundário, caso o utilizador queira, apresentando atalhos e notificações.

Com uma estrutura fina e elegante, o computador portátil possui três portas USB-C, bem como um painel inferior amovível, com duas ventoinhas de arrefecimento.

Apesar de o xCaim ainda não estar disponível comercialmente, deverá ser lançado este ano, visando a maioria dos mercados, como o europeu e o americano.

A edição de 2025 do iF Design Award contou com cerca de 11.000 inscrições de 66 países. Os 131 jurados de 23 países selecionaram os designs mais notáveis.