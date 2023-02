Western Digital corta a produção de memórias Flash NAND em 30%

Continuam a chegar várias notícias que nos mostram a crise que se vive na indústria tecnológica. Várias fabricantes estão a reduzir o fabrico de produtos e outras levam a cabo despedimentos em massa dos seus trabalhadores. Os últimos dados indicam que a Western Digital também cortou a produção das suas memórias Flash NAND em 30%.

Western Digital reduz em 30% a produção de memórias Flash Nand

A Western Digital é a mais recente empresa a anunciar uma redução na sua produção, mais concretamente nos chips de memória Flash NAND. Os detalhes indicam que a empresa norte-americana, considerada como uma das maiores fabricantes do mundo no setor, vai então cortar o fabrico destes equipamentos em incríveis 30%.

Este anúncio foi motivado possivelmente pelos últimos resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2022 da marca que, à semelhança dos apresentados por outras empresas do setor, foram desanimadores e preocupantes. De uma forma breve, a Western Digital teve uma queda de 14,8% nesse período, numa comparação com o trimestre anterior, e uma descida de 28,12% ano a ano. Ou seja, em apenas um ano, a WD viu cair 1/4 do total da empresa, sendo esta a primeira vez que a empresa anuncia um corte na produção, algo que nunca havia acontecido anteriormente, nem mesmo noutras fases também complicadas.

A Western Digital optou por não prestar muitos esclarecimentos sobre este assunto, no entanto referiu aquilo que já se sabe: não existe procura suficiente e o stock de chips de memória Flash NAND está a abarrotar.

Com este panorama, do qual também fazem parte outras fabricantes de peso, desde o setor dos processadores ao das placas gráficas, fica a dúvida se neste ano de 2023 ainda dará para recuperar estes resultados ou se a esperança reside em 2024. Desta forma, as empresas estão então a redefinir as suas estratégias e, infelizmente, em muitos casos tal traduz-se em milhares de despedimentos.

