Venda de PCs vai sofrer uma queda de 8,2% em 2022, diz relatório

Os computadores continuam a ser dos equipamentos mais populares no meio tecnológico. E durante a pandemia da COVID-19, estes dispositivos foram dos mais procurados, especialmente por aqueles que estavam confinados em suas casas e para efeitos de teletrabalho, telescola, mas também para entretenimento.

No entanto, parece que a procura está a estagnar e segundo um recente relatório, a venda de PCs vai sofrer uma queda de 8,2% neste ano de 2022.

Venda de PCs deverá cair este ano

Segundo os dados de um recente relatório publicado pela empresa de análise de mercado IDC, as vendas de computadores vão sofrer uma redução de 8,2% em 2022. Esta conclusão é obtida quando estas vendas se comparam com as do ano passado, de 2021.

De acordo com os detalhes revelados, a empresa estima que até ao final deste ano, sejam vendidos cerca de 321,2 milhões de PCs em todo o mundo. Mas este será um valor abaixo dos 348,8 milhões de exemplares comercializados em 2021.

Mas a analista de mercado refere que os principais motivos para esta queda de 8,2% nas vendas de computadores são a inflação, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e também ainda as consequências da pandemia.

Tal como podemos ver na tabela seguinte, onde constam as vendas de computadores no primeiro trimestre de 2022, em comparação com as de 2021, alguns nomes de peso apresentam uma queda neste setor.

Por exemplo, a chinesa Lenovo passou de 20,1 milhões de unidades no 1º trimestre de 2021, para 18,3 milhões nos primeiros três meses deste ano, o que representa uma queda de 9,2%. Já a HP passou de 19,2 milhões para 15,8 milhões, o que resulta numa significativa diminuição de 17,8%. Por sua vez, a Acer caiu de 5,8 milhões de PCs para 5,4 milhões (-5,9%).

Mas existem outros nomes que apresentam um aumento como a Dell (+6,1%), a Apple (+4,3%) e a ASUS (+17,7%).

Por fim, a IDC acredita que o ano de 2023 seja diferente e apresente números globais mais positivos. Mas, para isso, é fundamental que os motivos que estão por detrás desta queda fiquem resolvidos, especialmente o conflito no país ucraniano.

Mas a analista de mercado também acredita que os próximos anos mantenham bons números e prevê um crescimento na venda de PCs entre os anos de 2023 e 2026, ao mesmo tempo que aponta para uma estagnação do setor dos tablets.