TSMC espera começar a enviar os chips de 2 nm para empresas como a Apple em 2026

A indústria de componentes tecnológicos está a tornar-se cada vez mais interessante à medida que as fabricantes se esforçam para aumentar o grau de inovação, de forma a oferecer os melhores e mais avançados produtos.

Como tal, a gigante TSMC revelou agora que espera começar a enviar os seus chips de 2 nm para empresas como a Apple daqui a quatro anos, em 2026.

CEO da TSMC já revelou quando vai enviar os chips de 2 nm

Tal como aqui referimos recentemente, a TSMC espera que a produção em massa do seu próximo processo de fabrico de 3 nm aconteça no segundo trimestre de 2023. Mas a taiwanesa não se vai ficar por aqui e já está a avançar a todo o gás os planos para a produção da ainda mais avançada litografia de 2 nm.

Assim, de acordo com as informações reveladas, a fabricante atualizou há pouco tempo os seus planos para construir componentes no processo de 2 nm, os quais espera começar a enviar aos clientes já em 2026.

Nesta última semana, C.C. Wei, CEO da TSMC abordou os planos de fundição para o nó do processo de 2 nm, também conhecido como N2. O executivo confirmou que os transístores que a empresa usará nos chips desta litografia serão GAA (gate-all-around) e que continua a depositar a sua confiança na tecnologia EUV (Ultra Violeta Extrema) da holandesa ASML, de forma a conseguir integrar os milhões de transístores dentro de cada chip.

Por norma, quanto menor é o nó do processo, maior a quantidade de transístores que é possível inserir no equipamento. Assim sendo, quantos mais transístores cada chip integrar, mais poderosos se tornam e maior eficiência energética oferecem aos equipamentos. Por exemplo, o SoC A14 da Apple conta com 11,8 mil milhões de transístores, enquanto que o A15 já integra 15 mil milhões.

Neste sentido, C.C. Wei adianta que "o nosso desenvolvimento do N2 está no caminho certo" e que no final de 2024 o mesmo deverá entrar na produção de risco, e a produção em si deverá acontecer perto do segundo semestre de 2025 ou no final desse ano.

Apple poderá ter os chips de 2 nm já em 2026

A TSMC conta com algumas das mais importantes marcas de tecnologia no seu leque de clientes. Como tal, nomes como a poderosa Apple, podem contar com o próximo e inovador processo de 2 nm no ano de 2026.

Portanto, a expetativa está alta no que respeita às novidades que vão surgir nos anos que se seguem, sobretudo nas possibilidades que estes chips podem oferecer aos equipamentos adquiridos pelos consumidores nessa altura.