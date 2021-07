Sony pode estar a preparar uma versão mais leve da PlayStation 5 Digital

A Sony lançou a sua nova PlayStation 5 no mercado a 12 de novembro e as vendas da consola têm sido um verdadeiro sucesso. E só não vendem mais porque a falta de componentes que afeta a indústria tecnológica não o permite.

No entanto, as últimas informações indicam que a marca japonesa estará a preparar uma versão mais leve da sua PS5 Digital. Segundo os dados, o modelo será cerca de 300 gramas menos pesado do que a versão atual.

A escassez de componentes está a afetar praticamente todos os segmentos do mercado tecnológicos. E o setor das consolas de jogos eletrónicos não é exceção, sendo um dos mais afetados.

Neste sentido, equipamentos como a PlayStation 5 são uma miragem nas lojas. Mas parece que isso não impede a Sony de já estar a preparar novidades para o futuro.

Sony pode lançar uma PS5 Digital mais leve

De acordo com alguns documentos descobertos no Japão, a Sony estará a trabalhar num modelo mais leve da PlayStation 5 Digital. Segundo as informações, será uma consola 300 gramas mais leve do que a atual e contará com uma alteração no parafuso de base que será mais maleável.

Estas informações foram inicialmente reveladas pelo site PSU, especializado em informações sobre a PlayStation. E, tal como podemos ver pelas imagem abaixo, os documentos estão maioritariamente em japonês.

Na altura do lançamento das consolas japonesas, alguns utilizadores queixaram-se de alguma dificuldade em prender a base do equipamento. E esta pode ter sido uma das principais razões que levaram a marca a repensar o modelo do parafuso de forma a tornar esse processo mais cómodo e fácil.

Através da análise aos documentos divulgados, não se verifica mais nenhuma alteração significativa da versão digital da PlayStation 5.

Outras informações recentes indicam que a Sony se encontra a trabalhar com a taiwanesa TSMC para a produção de um SoC de 6nm que será implementado na PS5 até 2022. Por sua vez, a redução do chipset também pode representar um aumento de até 18% na densidade do transístor e, por conseguinte, melhorias no consumo energético.