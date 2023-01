Sim Wong Hoo: Fundador da Creative, das placas Sound Blaster, morre aos 67 anos

Nem sempre as notícias do mundo tecnológico são animadoras e esta é um exemplo disso mesmo. Infelizmente o fundador da empresa Creative Technology, também conhecida no mercado norte-americano como Creative Labs, faleceu com apenas 67 anos de idade.

Sim Wong Hoo foi um dos pilares da empresa, juntamente com Ng Kai Wa, sendo que ajudou a empresa a ganhar terreno com as suas placas de com Sound Blaster.

Morreu o fundador da Creative

A Creative Technology anunciou na passada sexta-feira (6) que o seu fundador, presidente e CEO faleceu "de forma pacífica no dia 4 de janeiro". Sim Wong Hoo tinha apenas 67 anos de idade, mas não foram revelados mais detalhes sobre o que estará na origem da sua morte. Foi através de um comunicado oficial, que a empresa de Singapura revelou formalmente a notícia da morte de Hoo, juntamente com um resumo do seu papel e presença na marca.

A Creative Technology, também conhecida como Creative Labs, foi fundada a 1 de julho de 1981, por Sim Wong Hoo e Ng Kai Wa, estando há já 41 anos no mercado. É um nome que perdeu alguma da sua popularidade no mundo tecnológico ao longo dos últimos tempos, mas que ainda mantem a sua força ao nível do fornecimento de tecnologias áudio para computadores.

Os equipamentos da linha de placas de som Creative Music System foram a rampa de sucesso da marca, mas o grande destaque aconteceu em 1989 com as placas Sound Blaster.

Este produto foi muito bem recebido pelos consumidores, numa altura em que as máquinas não traziam o recurso de forma integrada, e contou com várias gerações. Atualmente as Sound Blaster continuam a ser produzidas e a Creative também apostou noutros equipamentos relacionados com o setor áudio e headsets.

Com a morte de Sim Wong Hoo, a empresa será agora gerida pelo CEO Song Siow Hui, o qual já referiu que "conheceu e trabalhou com o Sr. Sim por mais de 30 anos" considerando o fundador como "visionário, inventor e empreendedor que deu voz ao PC. Ele fará muita falta".