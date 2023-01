A “carta perfeita” do Pelé foi disponibilizada gratuitamente no FIFA 23

Aquele que é considerado como o Rei do Futebol infelizmente deixou-nos recentemente. O jogador Pelé faleceu no passado dia 29 de dezembro de 2022 com 82 anos devido a problemas de saúde, mas deixa sem dúvida um legado extremanente brilhante no mundo do futebol.

O para assinalar a sua importância, a Electronic Arts disponibilizou gratuitamente no jogo FIFA 23 aquela que é considerada como a carta perfeita pela grande parte dos jogadores.

Já pode ter a "carta perfeita" do pelé no FIFA 23

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um dos mais importantes futebolistas do mundo! Recentemente deixou-nos com 82 anos, mas a sua presença no mundo do futebol será permanente na memória de todos.

Para homenagear aquele que era designado como o Rei do Futebol, a Electronic Arts disponibilizou gratuitamente uma carta especial, e considerada por muitos jogadores como a "carta perfeita", daquele que é considerado como o melhor jogador da história do mundial no jogo FIFA 23.

Assim, os jogadores podem agora resgatar gratuitamente esta carta por tempo limitado. Podem depois usá-la durante cinco jogos, embora os amigáveis não contem, ou guardá-la no seu inventário. Esta carta tem uma classificação geral de 98 valores e baseia-se na prestação de Pelé no Mundial de 1970, que se realizou no México, onde o Brasil derrotou a Itália na final por 4-1, sendo que o primeiro golo foi marcado pelo Rei do Futebol aos 19 minutos.

Esta carta vai estar disponível apenas até à próxima terça-feira, dia 10 de janeiro, e quem a quiser ter terá então que se despachar. Para ter a carta, os jogadores devem completar um desafio e, para além do Pelé, os jogadores vão ainda ter um pacote de jogadores raros.

Portanto, esta é uma forma de homenagem para que todos recordem com carinho aquele que foi, e que continua a ser, um dos mais importantes jogadores do mundo do futebol.