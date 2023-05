Placas gráficas da Nvidia com chips de 3 nm só devem chegar em 2025

As dificuldades económicas e as tensões políticas têm desacelerado o ritmo dos avanços tecnológicos e condicionado alguns prazos previstos pelas fabricantes para o lançamento dos seus produtos. Assim, as informações recentes indicam que as placas gráficas da Nvidia baseadas em chips de 3 nm só devem chegar no ano de 2025.

Os equipamentos tecnológicos têm evoluído a olhos vistos e se ainda nos estamos a habituar aos chips de 5 nm, as várias notícias da indústria mostram que já se prepara a litografia de 2 nm e até de 1 nm. Mas também há empresas que estão a gerir esta evolução com cautela, devido sobretudo aos problemas económicos a nível global.

Nvidia: gráficas com litografia de 3 nm só para 2025

De acordo com um novo relatório revelado pelo canal DigiTimes, as próximas placas gráficas de 3 nm da Nvidia só devem chegar ao mercado no ano de 2025. As informações adiantam que provavelmente a fabricante irá adiar a produção destas GPUs baseadas no processo de fabrico de 3 nanómetros da taiwanesa TSMC para daqui a dois anos. E estima-se que as razões possam estar relacionadas com a desaceleração do mercado de PCs e também as crescentes tensões económicas a que temos assistido ao longo dos últimos meses.

Para já, ainda não existem declarações oficiais por parte da Nvidia para esta possibilidade, mas também não foram reveladas informações que digam o contrário. A fabricante de Jensen Huang ainda lançou há pouco tempo a sua nova geração de placas gráficas GeForce RTX 40 baseadas na arquitetura Ada Lovelace e, portanto, deverá ir atualizando esta nova gama enquanto prepara com tempo a próxima geração com chips mais avançados. Para além disso ainda tem que tentar resolver o problema do stock que não está a conseguir escoar, nomeadamente das recém-lançadas GeForce RTX 4070.

O DigiTimes diz que as atuais gráficas para jogos usam a litografia de 5 nm e 4 nm, enquanto que as destinadas à IA são beaseadas em chips de 7 nm, 5 nm e 4 nm.