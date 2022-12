Nvidia lançará a gráfica profissional RTX 6000 ADA por 7.349 dólares

Para além das placas gráficas domésticas e das quais mais se fala nas notícias tecnológicas, a Nvidia é também conhecida por desenvolver GPUs mais poderosas e dedicadas ao setor profissional.

Agora a fabricante norte-americana anunciou o lançamento de uma nova versão da placa gráfica profissional topo de gama RTX 6000 ADA com arquitetura Ada Lovelace. E o valor recomendado deste monstro gráfico é de 7.349 dólares, mas já há lojas com um preço listado de 8.200 dólares.

RTX 6000 ADA: A nova GPU profissional da Nvidia

A Nvidia anunciou recentemente o lançamento da sua nova placa gráfica profissional topo de gama RTX 6000 ADA. O acrescento ADA é também referente à arquitetura Ada Lovelace que compõe este novo chip, sendo também uma forma de diferenciar do modelo original lançado no final de 2020. Uma outra mudança é que esta GPU usa um processo de fabrico de 4 nm da taiwanesa TSMC, quando o outro modelo contava com a arquitetura Ampere e era fabricado pelo processo de 8 nm da Samsung Foundry.

Esta nova RTX 6000 ADA será lançada no mercado por um valor recomendado de 7.349 dólares. No entanto, nas lojas onde o produto já foi listado, não existe nenhum modelo com este valor, mas sim a um preço superior. Segundo as informações, o modelo mais barato encontrado está listado a 7.378 dólares, enquanto que o modelo mais caro custa 8.200 dólares.

No que respeita às especificações, esta gráfica profissional usa o chip AD102 com 18.176 núcleos CUDA, arquitetura Ada Lovelace e acesso aos núcleos RT da terceira geração e aos núcleos Tensor da quarta geração. Os núcleos CUDA operam a 2,5 GHz (a mesma taxa da GeForce RTX 4090) e alcançam um desempenho de 91,1 TFLOPs a FP32. O desempenho dos núcleos RT é de 210,6 TFLOPs e dos núcleos Tensor é de 1.457 TFLOPs.

A GPU traz também uma memória VRAM GDDR6 com uma capacidade de 48 GB com ECC (Error-Correcting Code). Esta memória atinge uma frequência de 20 Gbps e uma interface de memória de 384 bits, permitindo uma largura de banda de 960 GB/s.

O chip faz uso de uma interface PCI-Express 4.0 x16, é alimentado por um único conector de 8 pinos e conta com um consumo energético de 300W.