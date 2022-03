Modder reduz 46º na temperatura da memória GDDR6X da RTX 3070 Ti com cobre

Os equipamentos destinados ao processamento gráfico que atualmente existem no mercado, são já de si bastante potentes e poderosos. No entanto, as marcas e os utilizadores tentam sempre melhorar ainda mais tudo o que seja possível.

Neste sentido, recentemente um modder conseguiu reduzir a temperatura das memórias GDDR6X da placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3070 Ti em 46º através de um arrefecimento com cobre.

Modder arrefece em 46º a memória da RTX 3070 Ti com cobre

Com a evolução dos chips tecnológicos, muitas vezes os benefícios também acarretam outras situações que são necessárias resolver. Assim, embora já bastante potentes, as memórias gráficas GDDR6X também têm ficado conhecidas por executarem a temperaturas altas nas GPUs da linha GeForce RTX 30 da Nvidia. Neste sentido, em busca de melhorias, um modder levou a cabo um processo para arrefecer a mesma.

Através da sua conta do YouTube, o modder designado DandyWorks mostrou de que forma conseguiu modificar o sistema de arrefecimento da memória GDDR6X numa placa gráfica GeForce RTX 3070 Ti. No fundo, o que ele fez foi substituir as almofadas térmicas que o equipamento traz por componentes de cobre.

De acordo com o youtuber, esta 'pequena' alteração trouxe ganhos impressionantes na GPU. Ele indica que a mudança foi capaz de reduzir a temperatura dos módulos de memória GDDR6X da placa gráfica RTX 3070 Ti em 46º, ou seja, passando dos 110º para os 64º.

Veja o vídeo:

No entanto, apesar deste espantoso resultado, alguns especialistas lembram que as GPUs personalizadas ASUS TUF também são conhecidas por trazerem um arrefecimento de memória não muito bom. Como tal, é possível que estas alterações, aplicadas a outros modelos das GeForce RTX 30 de outras fabricantes, possam não ter os mesmos resultados.

Claro que este processo de substituição não é uma tarefa simples e apenas deve ser realizado por quem tem conhecimentos bem seguros sobre o que está a fazer. O youtuber mostrou que a modificação requereu três componentes: calços de cobre, fita Kapton não condutora e pasta térmica com aplicador. Foi ainda usada uma lixa para suavizar os calços de cobre.