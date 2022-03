Gasóleo desce 17 cêntimos e gasolina 13 cêntimos na próxima semana

Depois de várias subidas significativas, o preço do gasóleo e gasolina vão finalmente baixar... e bem! O preço por litro de gasóleo deverá descer na próxima semana em 17 cêntimos e o da gasolina em 13 cêntimos, segundo perspetiva o Governo.

Apesar da descida, o Governo vai manter a redução das taxas do ISP.

Apesar da baixa do gasóleo e gasolina o Governo decidiu que não vai atualizar ISP

Esta evolução do preço por litro “deveria resultar numa redução da receita do IVA que conduziria a um ajustamento das taxas unitárias do ISP em 2,6 cêntimos, no caso do gasóleo, e 2 cêntimos no caso da gasolina”, tendo em conta o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias, que entrou em vigor na semana passada.

No entanto, e perante a “incerteza da evolução da conjuntura”, bem como a expectativa de respostas coordenadas a nível europeu, o Governo decidiu que esta semana “não será feita a correspondente atualização de ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos]”.

Durante a próxima semana vai manter-se o desconto temporário do ISP de 3,4 cêntimos no litro de gasóleo (valor que incorpora a redução de 2,4 cêntimos no ISP que resultou da subida dos preços em 16 cêntimos por litro no início deste semana e a redução em 1 cêntimo que vigora desde outubro) e de 3,7 cêntimos por litro de gasolina (redução de 1,7 cêntimos no ISP aplicados no início desta semana e a redução em 2 cêntimos que vigora desde outubro).

A decisão do Governo, hoje anunciada, de não fazer esta compensação na próxima semana, resulta da instabilidade da evolução do mercado, também de não haver ainda uma resposta de Bruxelas nomeadamente sobre o pedido efetuado por Portugal de redução, temporária e excecional, da taxa o IVA aplicável à venda de combustíveis.