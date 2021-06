Hisense: Reembolso até 400€ com o tema “A Sua Casa, O Seu Estádio”

A Hisense, empresa líder em tecnologia de consumo e patrocinadora oficial do UEFA EURO 2020, lançou uma nova campanha promocional no âmbito da sua campanha global “A Sua Casa, O Seu Estádio”.

Esta nova campanha, ativa de 1 de junho a dia 15 de julho, oferece aos clientes um reembolso que pode ir até 400€ na compra de um conjunto de equipamentos selecionados da marca Hisense.

PUB

Adiram à campanha da Hisense…

Os consumidores podem aceder a estes reembolsos através da compra de um dos produtos selecionados Hisense nas lojas aderentes a esta promoção, sejam em lojas físicas ou através de compras online.

Os clientes que queiram aderir à campanha têm um prazo de sete dias para submeter os seus dados pessoais e os dados da compra realizada anexando a respetiva fatura na página web www.asuacasaoseuestadio.com, dedicada a esta campanha. Posteriormente, e uma vez validada a sua participação, o cliente recebe o reembolso correspondente ao produto adquirido.

Os produtos da Hisense que integram esta campanha de reembolso incluem uma vasta gama de equipamentos como frigoríficos, forno, placa, máquina de lavar roupa, máquina de secar, máquinas de lavar louça e televisores da gama 2021.

Os frigoríficos em campanha são o modelo Side by Side RS694N4GBE com as portas revestidas em cristal negro e o modelo Cross Door RQ760N4AIF, ambos com depósito de água e dispensador de água e gelo.

A máquina de lavar roupa WFGA10141VM, também incluída nesta campanha, incorpora o inovador sistema a vapor Steam Mix com tratamento de vapor para reduzir as rugas, os odores, as bactérias e permite que a engomadoria seja mais fácil.

Dentro da gama de televisores encontramos uma seleção com a última tecnologia avançada e por isso uma grande oportunidade de compra para os consumidores. como são por exemplo os modelos OLED, 55A9G de 55″ e 65A9G de 65″, assim como os modelos premium ULED 55U8GQ de 55″ e ULED 75U9GQ de 75″.

Com esta campanha promocional em que se vive o lema “partilhe momentos únicos com os seus”, a Hisense deseja facilitar e incentivar a renovação de produtos para o lar mediante a aquisição de novos produtos que aportem valor acrescentado no que diz respeito a funcionalidades e tecnologia, a um preço acessível e com as máximas garantias de qualidade e serviço pós venda. Os produtos Hisense contam com 5 anos de garantia, ou 10 no caso dos compressores Inverter dos frigoríficos.

Hisense