Gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 Ti terá a memória mais rápida do mundo!

A Nvidia é realmente a fabricante mais avançada no que respeita ao mercado das placas gráficas. E apesar de ter sempre o olhar atento da AMD, e agora também da Intel, a empresa não se deixa intimidar e a melhor maneira de provar isso mesmo é trazer para o mercado novos e ainda mais poderosos equipamentos.

Como tal, a marca está a ultimar os preparativos para a chegada da sua nova linha de GPUs GeForce RTX 40. E, ao que parece, o modelo topo de gama Nvidia GeForce RTX 4090 Ti terá a memória mais rápida de sempre, uma GDDR6X a 24 Gbps da Micron.

Já muito se escreveu sobre as novas placas gráficas que vão rechear as lojas de tecnologia nos próximos meses. Tanto a Nvidia como a AMD preparam os seus modelos, com as RTX 40 e Radeon RX 7000 respetivamente, e a Intel também se está a estrear com as GPUs Arc.

Claro que, inevitavelmente, os olhos estão sobretudo postos nas novidades da Nvidia, ou não fosse esta a grande líder deste setor.

Nvidia GeForce RTX 4090 Ti trará a memória mais rápida de sempre

A Micron, popular fabricante de módulos de memória, anunciou oficialmente que vai começar a produção em massa das suas poderosas memórias DRAM GDDR6X a 24 Gbps. Mas as boas notícias para os gamers, e para toda a comunidade que se interessa pelo segmento de hardware, é que a placa gráfica topo de gama da próxima geração da Nvidia, a GeForce RTX 4090 Ti, trará então consigo esta mesma memória. Como tal, será a GPU com a memória mais rápida do mundo!

Esta é assim a nova geração de memórias da Micron, que irão certamente revolucionar o desempenho gráfico como o conhecemos, aumentando significativamente a experiência dos utilizadores.

De acordo com as informações, estas GDDR6X são totalmente compatíveis ao nível dos pinos com os seus antecessores. E a Micron conseguiu atingir a frequência de 24 Gbps com a mesma tensão, a mesma densidade (2GB) e a mesma capacidade máxima de interface que o modelo de 21 Gbps, que é atualmente o mais rápido e que deve vir integrado no modelo da placa gráfica RTX 4080.

Espera-se que a Nvidia GeForce RTX 4090 Ti chegue até ao final do ano com estas memórias, e estima-se que possa oferecer até 14% mais desempenho de largura de banda. E, claro está, todas estas possíveis características aumentam ainda mais a expetativa em relação à nova linha de GPUs da fabricante norte-americana.