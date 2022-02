GPU Intel “Larrabee” Knights Ferry de 2010 à venda no eBay por 4.650 euros

Atualmente a Intel está a entrar com toda a sua força no mercado das placas gráficas. No entanto há alguns anos a empresa norte-americana já tinha tentado a sua sorte com projetos que nunca chegaram efetivamente ao mercado, como a GPU Intel "Larrabee" Knights Ferry que se esperava que fosse lançada em 2010.

No entanto, curiosamente, após 12 anos desse projeto, surgiu agora um exemplar da placa à venda no eBay pela módica quantia de 4.650 euros.

Intel "Larrabee" Knights Ferry à venda no eBay por 4.650 euros

Recentemente foi descoberto no eBay França um exemplar da placa gráfica Intel "Larrabee" Knights Ferry. Esta GPU foi uma das últimas investidas da marca norte-americana para apostar no mercado dos processadores gráficos.

O equipamento trazia consigo 32 núcleos, 128 threads a uma frequência de 1.20 GHz com 8 MB de cache e um máximo de 2 GB de memória GDDR5. O lançamento desta placa gráfica era esperado para o ano de 2010, no entanto não foi muito mais além do que a fase de protótipo.

Esta placa gráfica teria sido projetada para algo muito mais além do que a simples execução de videojogos. Segundo os detalhes, a GPU com microarquitetura Larrabee foi pensada para a computação de dados em massa, como cálculos científicos ou renderização em larga escala, competindo assim com a linha de produtos Nvidia Tesla.

Mas agora, 12 anos após a sua revelação, um dos protótipos da Intel "Larrabee" Knights Ferry surgiu à venda em leilão no eBay com um preço de 4.650 euros. O vendedor refere que o preço elevado se justifica com o facto de esta ser a única placa gráfica Intel "Larrabee" Knights Ferry a funcionar em todo o mundo, sendo que todas as suas entradas são funcionais.

A venda já terminou e certamente que o comprador conseguiu além de uma placa gráfica, um objeto com história para exigir orgulhosamente nalgum espaço próprio.