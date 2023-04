Gigabyte terá gráficas GeForce RTX 4070 com conectores de 8 e de 16 pinos

À medida que o tempo passa, menos falta para a Nvidia apresentar e lançar oficialmente a sua placa gráfica intermédia GeForce RTX 4070. Até lá, continuam a chegar vários rumores e leaksm, sendo que o mais recente indica que a marca Gigabyte terá modelos personalizados desta GPU com conectores de 8 e de 16 pinos.

Gigabyte GeForce RTX 4070 terá conectores de 8 e de 16 pinos

A Nvidia teve grandes problemas com o seu modelo topo de gama da última geração GeForce RTX 4090 devido aos cabos de 16 pinos queimados. Esse obstáculo entretanto ficou resolvido, mas neste âmbito a fabricante norte-americana terá agora a tendência de disponibilizar opções das suas GPUs com 8 e com 16 pinos, nomeadamente para a próxima RTX 4070.

Como tal, há agora mais informações a corroborar essa possibilidade, desta vez através de dados divulgados referentes a modelos da placa gráfica personalizados pela parceira Gigabyte. Em concreto, foram revelados os modelos da linha Eagle, Windforce, Gaming e Aero da marca taiwanesa que contam com as opções de conectores com 8 e com 16 pinos.

Um dos leaks foi revelado pelo popular @momomo_us, que costuma acertar nalgumas informações, na sua conta do Twitter. Pela imagem que acompanha a publicação, podemos então ver os quatro modelos da Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4070 onde dois contam com conectores de 8 pinos e os outros dois de 16 pinos.

Os detalhes já revelados anteriormente apontam para que as fabricantes disponibilizem uma versão premium com suporte até 225W e outra standard com suporte para 200W.

Espera-se que a Nvidia lance a sua GeForce RTX 4070 na próxima semana, nomeadamente no dia 13 de abril. No entanto, o silêncio da fabricante em torno deste modelo intermédio da nova geração não é muito normal, até porque ainda nem sequer foi marcada nenhuma data para o anúncio oficial. Resta assim aguardar pela próxima semana para tirar a limpo todas estas dúvidas.

