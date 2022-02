Fabricante de gráficas chinesa Biren contrata ex-designer de arquitetura Nvidia

O setor das placas gráficas está cada vez mais interessante, com várias marcas com um olhar atento sobre o mesmo. A Nvidia é a líder indiscutível, seguida pela AMD. No entanto, outros nomes de peso, como a Intel, estão a iniciar-se neste mercado com grandes produtos que podem fazer tremer a corrida pelos melhores produtos.

Para além das três empresas norte-americanas, outros nomes de marcas chinesas começam também a aparecer para fazer frente aos equipamentos mais populares. A par disso, recentemente a fabricante de placas gráficas chinesa designada Biren contratou um designer que já trabalhou na arquitetura da Nvidia.

Chinesa Biren contrata ex-designer da Nvidia

A Biren Technology, uma fabricante de placas gráficas chinesa fundada no ano de 2019, divulgou um comunicado na sua página oficial onde anuncia a contratação de Yang Chaoyuan. Segundo os detalhes, o novo funcionário da empresa tem mais de 35 anos de experiência no desenvolvimento e gestão de produtos na indústria dos chips para GPUs.

Mas há um dado curioso no currículo de Chaoyuan, uma vez que o mesmo indica ter trabalhado como diretor de projeto de arquitetura, P&D e gestão de equipas na Nvidia. O profissional foi o responsável por estabelecer o primeiro centro P&D da Nvidia fora da sede dos EUA, nomeadamente em Xangai, tendo exercido funções como diretor geral da Nvidia nessa região chinesa.

Para além disso, trabalhou também na maior fabricante de semicondutores, a taiwanesa TSMC. Aqui, liderou a equipa principal de P&D da plataforma de design e tecnologia, tendo tido um papel importante nos avanços de várias tecnologias de ponta no segmento dos chips.

Como tal, a contratação do designer vai assim acrescentar mais valor tanto para a Biren Technology, como também para a indústria de placas gráficas na China.

No comunicado, a Biren afirma que o novo funcionário está bastante confiante no futuro do desenvolvimento da tecnologia na sua nova empresa, adiantando ainda que a indústria de semicondutores da China está a atravessar um momento importante de desenvolvimento.

O principal foco da empresa chinesa são as placas gráficas topo de gama para uso doméstico. No entanto, este ano deverá ser lançado o seu primeiro chip de uso geral, o qual poderá ser utilizado em cidades inteligentes, data centers, análises de dados de grandes dimensões, condução autónoma, assistência médica e de saúde, ciências biológicas, jogos cloud, entre outros.

Poderá ser esta mais uma ameaça à liderança da Nvidia e AMD?