A proximidade entre o Chrome e o Android, ambos pertencentes à Google, permitiu criar muitas integrações importantes entre este browser e este sistema operativo. Um exemplo está no Modo Lite, que permite poupar dados na navegação na Internet.

Este parecia ser uma funcionalidade que muitos optavam por ter ativa, com um propósito bem definido. Agora, o Modo Lite do Chrome presente no Android vai ter os dias contados e vai desaparecer em breve. A Google já tomou esta difícil decisão.

Apresentado em 2014, o Modo Lite é uma das muitas funcionalidades únicas do Chrome presente no Android. Permite poupar dados de forma simples e transparente, dado à Google todo o controlo deste processo e da gestão do tráfego.

Os utilizadores aproveitam esta funcionalidade e assim conseguem diminuir de forma significativo os consumos de dados. Sem qualquer configuração específica, basta apenas ativar a poupança no Chrome para que fique de imediato. A Google dá ainda a possibilidade de ver o que está a ser poupado de forma simples.

Esta funcionalidade única parece estar agora a preparar-se para desaparecer do Chrome e em especial do Android. Com a versão 100 do browser da Google esta opção deixará de estar acessível e de poder ser usada por todos.

Em 29 de março de 2022, com o lançamento do Chrome M100 no canal estável, desativaremos o Modo Lite, um recurso do Chrome para Android que apresentamos em 2014 como Chrome Data Saver para ajudar as pessoas a usar menos dados móveis nos seus telefones e carregar páginas da web mais rapidamente. Nos últimos anos, observamos uma diminuição no custo de dados móveis em muitos países e enviamos muitas melhorias para o Chrome para minimizar ainda mais o uso de dados e melhorar o carregamento de páginas da web. Embora o modo Lite esteja a desaparecer, continuamos comprometidos em garantir que o Chrome possa oferecer uma experiência de carregamento rápido de páginas Web em dispositivos móveis

O anúncio desta mudança surgiu num dos fóruns da gigante das pesquisas e foi devidamente fundamentado. A justificação da Google parece ser lógica e assenta numa ideia de que os dados estão cada vez mais baratos e acessíveis.

Esta mudança não vai alterar o compromisso da marca em tornar o Chrome ainda melhor no que toca à velocidade de carregamento das páginas web e também da própria poupança de dados. Esta será realizada de maneira diferente e integrada de forma transparente para o utilizador.

Chega assim ao fim uma das muitas funcionalidades interessantes do Chrome, desta vez no Android. Permitiu a muitos poupar dados e garantir que as páginas web carregavam mais rapidamente no sistema operativo móvel da Google.