Estas são as marcas de placas gráficas que mais falham e demoram na garantia

Para além das fabricantes de placas gráficas, o mercado conta com várias marcas que se dedicam ao desenvolvimento de modelos personalizados. Neste campo existem nomes mais populares do que outros, mas hoje vamos dar a conhecer quais as marcas de placas gráficas que mais falham e que também demoram no processo de garantia.

As marcas de placas gráficas que mais falham

Recentemente foram revelados dados sobre as marcas de placas gráficas que mais falham e que demoram no processo de garantia. A pesquisa foi realizada na Suíça e baseia-se nas informações da loja Digitec Galaxus AG, embora com mais ou menos confiança estes resultados se possam alargar ao mercado global.

Apesar da loja não ter revelado alguns detalhes, como a quantidade de placas gráficas vendidas de cada marca, para a atual pesquisa tiveram que, pelo menos, contar com 300 unidades vendidas ao longo dos dois últimos anos. Os dados incluem GPUs profissionais e também de jogos.

Falhas

Portanto, através da imagem seguinte podemos as marcas de placas gráficas com mais falhas, sendo que o fator foi o chip apresentar algum defeito nos primeiros 24 meses após compra. E como podemos ver, a marca que mais falha é a Sapphire, seguida pela ASRock e pela XFX. Já a marca com menos falhas é a Gainward, muito popular na Ásia, seguida pela Lenovo, Palit (que é dona da Gainward desde 2005) e PNY. As marcas mais populares também apresentam erros, como a ASUS, a MSI e a EVGA que aparecem a meio da tabela.

Garantia

Outro aspeto que a pesquisa se focou foi então perceber o tempo que demora o processo de garantia. Basicamente os dados referem-se ao número de dias que leva desde a chegada da GPU ao centro de atendimento da marca até que volte ao cliente e, portanto, não está incluído o tempo da chegada do equipamento aos armazéns nem ao serviço técnico das fabricantes, contando apenas a partir da receção nas instalações de cada empresa.

Os resultados mostram que a Gigabyte é a que demora mais dias (17), seguido pela Inno3D (14 dias) e pela XFX (11 dias). Já as marcas mais céleres são a ASRock e Palit, ambas com 2 dias de processo.

Com base nestes dados, diga-nos a sua opinião sobre as falhas e processo de garantia das várias marcas de GPUs.