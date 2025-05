Edição limitada do DualSense, Death Stranding 2: On the Beach anunciado

Para os amantes de Death Stranding 2, eis uma boa novidade: o DualSense – Edição limitada Death Stranding 2: On the Beach foi anunciado. Venham saber mais pormenores.

Os jogadores mais apaixonados por certos jogos têm, muitas vezes, um orgulho muito especial em adquirir o maior número de itens ou objetos relacionados com esses mesmos jogos. Isso inclui, livros, miniaturas, porta-chaves,... muita coisa e, como não poderia deixar de ser, tabém poderá passar por edições limitadas dessas mesmas consolas ou dos seus comandos.

São vários os jogos que, ao longo dos tempos, têm lançado edições especiais (da própria consola ou dos seus comandos) para o mercado e como tal, não é de estranhar o anuncio agora feito pela Sony.

Isto, pois a Sony revelou recentemente o lançamento do novo comando sem fios DualSense – Edição Limitada Death Stranding 2: On the Beach, inspirado na aguardada sequela do aclamado videojogo.

Este modelo exclusivo destaca-se pelo seu design personalizado, com o emblema e o lema da Drawbridge em laranja vibrante, evocando o universo visual e temático do jogo.

O comando estará disponível em quantidades limitadas por 84,99 €. Em Portugal, as reservas abrem no dia 22 de maio de 2025, às 10h00 (hora de Portugal continental), em exclusivo na PlayStation Direct. O lançamento está marcado para 26 de junho de 2025, a par do jogo Death Stranding 2: On the Beach.

A Sony revelou ainda que trabalho em em estreita colaboração com a Kojima Productions no design do comando, personalizado com a insígnia e o lema da Drawbridge, num laranja vibrante.

O preço recomendado será de 84.99€.

Death Stranding 2: On the Beach convida os jogadores a reunir-se com Sam e os seus aliados numa nova missão para salvar a humanidade. Os fãs poderão optar pela Edição de Colecionador ou pela Edição Digital Deluxe para aceder ao jogo antecipadamente a partir de 24 de junho de 2025.